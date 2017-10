¡Esto es la leche!

Reduce el riesgo de diabetes, obesidad, alergias y trastornos digestivos del bebé, proporciona inmunidad a muchas enfermedades, así como seguridad, confianza y consuelo al pequeño. ¿Quién no le daría un buchito a su hijo de esta medicina y alimento natural si pudiera? Si muchas madres y padres hubieran tenido la información pertinente, en su momento, sobre los beneficios de la lactancia materna, el mundo de la alimentación infantil sería hoy muy diferente. Cerca de dos décadas es el tiempo que lleva el Grupo de Apoyo a la Lactancia Regazo ayudando a madres que eligen amamantar, a través de reuniones, consultas telefónicas individualizadas, colaboraciones con centros de salud y visitas a domicilios y hospitalarias de forma gratuita. Un grupo de madres (www.regazo.org) con experiencia y formación que, sin embargo, encuentra en su camino obstáculos como la desinformación y falsos mitos a los que hacer frente cada día.

Durante estos años, esta organización sin ánimo de lucro ha prestado apoyo a familias para que puedan disfrutar de una lactancia feliz, superar las posibles dificultades y contar con información actualizada y acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Española de Pediatría y de su Comité de Lactancia. Victoria Palacios es miembro fundadora de Regazo y asegura que el problema está "en la desconexión que ha habido de las últimas dos generaciones, que han perdido la cultura de la lactancia después de miles de años de existencia. No tiene comparación la leche materna con la artificial".

Beatriz Gómez, Ana Mejías, María Jesús Benítez y Vanesa Vaca son algunas de las madres que defienden la lactancia, "y sin pensamiento de dejarla por ahora". Dicen que darle el pecho a sus hijos "es como sentirte exclusiva, un privilegio. Me encanta esta unión que tengo con él, no se me hace pesado. Es verdad que se puede pasar mal al principio si te salen grietas o tienes mastitis, pero merece la pena intentarlo porque te da la satisfacción de saber que le estás dando lo mejor. Es un sacrificio satisfactorio. Lo importante es que quieres dárselo, no porque te lo impongan". Pero reconocen que con "las hormonas a tope, el cansancio y la desinformación la sociedad hace que sea fácil dejar la lactancia, te crean mucha inseguridad.

Los principios son todos duros hasta que haces el rodaje". Estas madres se quejan de que "son los pediatras los primeros que no apoyan la lactancia, ni nos ayudan con los problemas o dudas que podamos tener sobre ella". Sin embargo, sí aprecian la labor de algunas matronas, "pero cuando vamos al pediatra una vez tenido el niño, la cosa cambia...". Palacios subraya que hay madres que no han tenido estas pegas, "pero cuando surgen estos problemas son fácilmente solventables, pero hay que saberlos reconocer y tener la información adecuada. Además, los pediatras, a partir de los seis meses del bebé, animan a sustituir ciertas tomas por alimentos, cuando la toma de pecho tiene todos los nutrientes necesarios. Siempre están con la ayudita del biberón". "La verdad -insiste- es que tenemos pocos apoyos, será porque no consumimos nada en seis meses. La lactancia es una cuestión de salud pública, se ahorraría mucho en consultas pediátricas a corto plazo y en consultas sanitarias para la ciudadanía en general a largo plazo".

Desde hoy lunes y hasta el 11 de octubre Regazo se suma a la Semana Mundial de la Lactancia Materna con el lema Sosteniendo la Lactancia Materna Unidos, "una oportunidad para la acción conjunta, que lleve a construir alianzas para proteger la lactancia materna, por el bien común y sin conflictos de interés", apuntan desde Fedalma (Federación Española de Asociaciones Pro-Lactancia Materna). Una Semana que tiene como objetivo "hacer visible la lactancia materna. Cada año se le da importancia a uno de los pilares que sostienen la lactancia para que organismos, instituciones, entidades, gobiernos y sociedad en general sean conscientes de la necesidad de que nos apoyen".

A este respecto, desde Regazo demandan más "información en los centros sanitarios sobre lactancia durante el embarazo, más formación de toda esa red de sanitarios que atiende a la madre desde el principio. Los niños saben cómo mamar pero las madres no saben cómo darles de mamar. Necesitamos el respaldo de la sociedad".

Así, Regazo ha organizado una serie de actividades gratuitas en toda la provincia dentro de esta Semana que comenzarán hoy lunes 2 con Primeros pasos para la salud bucodental, de 11 a 13 horas, en el centro cívico zona Norte de El Puerto; martes 3, Lactancia y vuelta al trabajo, de 18 a 20 horas, en el Centro Perinatal Biocells (Urbanización Entreparques 11), de Jerez; miércoles 4, Cuidados del suelo pélvico, a las 18 horas, en el centro cívico zona Norte de El Puerto; y un Taller de porteo con baile de 18 a 20 horas en la escuela infantil 'El Centro' (plaza Quemada) de Jerez. Asimismo, el jueves 5 habrá Taller de masaje para bebés a partir de 2 meses (plazas limitadas, reservas: 650263135) en el centro de salud Rodríguez Arias de San Fernando; el viernes 6 se celebrará un Taller de porteo ergonómico, a las 18 horas, (plazas limitadas, reservas: 635696246) en la Casa de la Juventud de Sanlúcar; el sábado 7 se celebrará la Fiesta de la Lactancia Materna, desde las 11 horas, en la calle Luna de El Puerto con stand informativo, lactancia, porteo, tetada, cuentacuentos, pintacaras, belly paintings para embarazadas, sorteos, clases de baile, de música para niños, sesión de fotos, fisioterapia...; el martes 10 se hablará de Sillas a contramarcha, de 18 a 20 horas, en la Casa de la Juventud de Puerto Real; y el taller Cuida tu espalda en el postparto, de 18 a 20 horas, en el Centro de Salud Tolosa Latour de Chipiona; y el miércoles 11 habrá un Taller de masaje para bebés, de 18 a 20 horas, en el Centro Perinatal Biocells de Jerez.

Palacios recuerda que la lactancia también tiene muchos beneficios para la madre, como la mejor recuperación tras el parto, reduce el riesgo de cáncer de mama y ovarios, de osteoporosis en la lactancia prolongada y de depresión postparto, menor riesgo de diabetes y proporciona seguridad, confianza y autoestima. Regazo colabora además con la donación de leche materna a personas con cáncer, "porque, aunque se está investigando, parece que esta leche ayuda a la destrucción de células cancerígenas", concluye Palacios, que insiste: "Aquí estamos para ayudar".