La sequía ha reducido un 10% la reserva de agua en apenas un año

Las compañías aseguradoras del campo español miden la sequía con un satélite que envía sus datos a un centro de recepción situado en Valladolid. Lo que hace el satélite en cuestión es analizar el color de los pastos. Según este satélite, en la provincia de Cádiz no hay sequía y el presidente de Asaja Cádiz, Pedro Gallardo, piensa que es curioso el análisis del satélite porque en su campo de girasol de Puerto Real no llueve de manera que se pueda decir llover desde el pasado 11 de mayo y porque el color de los pastos es difícil de determinar por el satélite y por cualquier otra persona porque el pasto prácticamente no existe.

La sequía que según el satélite no es tal ha dejado las reservas de los pantanos de la cuenca del Guadalete que abastecen a Jerez y la Bahía rozando el 40%. Es posible que no sea una situación tan dramática como en las cuencas gallegas o del Levante debido que aquí hay un gigante que se llama Guadalcacín II, pero lo cierto es que la cantidad de agua embalsada se ha reducido en un 20% sobre lo que es que es la media (el 60%) y en un 10% con respecto al agua embalsada hace un año. En el histórico pluvial en los meses de septiembre y octubre en la provincia caen una media de 50 litros por metro cuadrado. Este año ha caído exactamente cero.

Esta situación empieza a preocupar en el campo de la zona. Lo admite Pedro Gallardo, que hace un análisis que augura malos tiempos como siga sin llover: "En el Campo de Gibraltar los ganaderos han visto disparados sus costes ya que tiene que alimentar a su cabaña por falta de pastos; en el secano se están retrasando los trabajos porque la tierra está durísima y para romper los aperos removiendo la tierra siempre hay tiempo; en la Costa Noroeste los invernaderos están tirando de agua de pozo, pero eso es un problema porque al estar cerca del mar el agua de los pozos, según se va agotando, se saliniza; en el olivar de la Sierra ya se ve cómo la aceituna se está defendiendo y se arruga para conservar el jugo..." Se habla de que el olivar de la provincia, tanto en la Sierra como en la Campiña, va a seguir el mismo camino que las previsiones del resto de la región: la producción se reducirá nada menos que un 20%.

Precisamente, en la Campiña Gallardo detecta otro de los problemas, que está en la remolacha, que debería haberse empezado a recoger, pero que se está esperando a ver si viene algo de agua que la haga fortalecerse. Es el caso contrario del algodón, que está precisamente en periodo de recogida y le conviene unos cuantos días más tranquilo. Que no llueva sólo es buena noticia para el algodón.

Pero la preocupación de Gallardo no se centra sólo en esta temporada. "Asistimos a veranos meteorológicos cada vez más largos, que empiezan en mayo y finalizan muy entrado el otoño. Cuando llueve, no llueve demasiado, pero muy concentrado, lo que daña el campo y provoca desbordes de los ríos y que el campo se anegue. El invierno propiamente apenas es un mes. El otro día estuve en unas jornadas en Bruselas sobre innovación y los finlandeses me decían que ellos sufren justo lo contrario: no para de lloverles y no se pueden meter en los campos. Evidentemente, está pasando algo".

Los daños que sin duda va a sufrir el campo de continuar esta situación (y a día de hoy no hay previsiones de que lo que queda de otoño vaya a ser especialmente lluvioso) no serán convenientemente indemnizados porque Gallardo considera que la estructuras aseguradoras hay que localizarlas: "Estamos desprotegidos. La viña se indemniza en caso de pedrisco, pero en Cádiz casi nunca hay pedrisco; lo que hay es levante, pero eso no se recoge porque son líneas aseguradoras nacionales y eso es un fenómeno local... Y así con todo".