La seguridad, protagonista en el inicio del Gran Premio

No era un viernes cualquiera en la ciudad ayer; el despliegue de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por el término municipal para velar por la seguridad de todos los desplazados hasta Jerez con motivo del Gran Premio era buena prueba de ello. Desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil velaba por mantener el orden en las carreteras que daban acceso al Circuito y ni siquiera los nubarrones grises que cubrían el cielo lograron enturbiar una jornada en la que se activó el Plan Territorial de Emergencias y Seguridad del Gran Premio de España de Motociclismo. Por su parte, en el casco urbano se activó el dispositivo preparado a las 17 horas.

La visita de los estamentos políticos al Circuito no se hizo esperar. Los altos mandos de Ayuntamiento, Junta y Gobierno central se acercaron por las instalaciones del Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el Centro de Coordinación Operativa (CECOR) alrededor de las 10 de la mañana para conocer de primera mano el dispositivo que la Guardia Civil ha preparado para la ocasión. José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, era el máximo representante nacional que acudía a una cita donde los agentes de la benemérita explicaron el dispositivo preparado y todos los elementos a tener en cuenta para que nada fallara en esta ocasión. Mientras algunos representantes políticos, como el ya mencionado Nieto; Francisco Camas, teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad; Antonio Sanz, delegado andaluz del Gobierno; Agustín Muñoz, subdelegado provincial del Gobierno; Aquilino Alonso, consejero de salud de la Junta; o el delegado territorial de Fomento, Federico Fernández, atendían a esta explicación, la regidora Mamen Sánchez llegó tarde a la cita e interrumpió la charla para colocarse en la primera línea de la misma. Además, esta entrada la hacía acompañada de parte de la corporación municipal: Carmen Collado y Santiago Galván.

La Junta cifra el impacto económico del Gran Premio en 28 millones de euros

La alcaldesa jerezana destacó ante los medios "la implicación de todos los componentes de los dispositivos que velan por la seguridad con motivo de este evento". Sánchez resaltó la intención que tiene el gobierno municipal de "que los visitantes que llegan a nuestra ciudad disfruten. Se pone de manifiesto la coordinación entre el Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento a la hora de ofrecer a través del Plan de Emergencias y Seguridad una respuesta inmediata, coordinada y efectiva en el menor tiempo posible ante cualquier incidencia en el Circuito, en sus aledaños y Jerez y sus alrededores".

Por su parte, Aquilino Alonso informó de que la Junta pone "800 efectivos en este dispositivo, de los cuales 188 son de Emergencias y la mayor parte son del sistema sanitario. Más de 570 están en alerta y formando parte de un dispositivo que garantice una asistencia adecuada en caso de necesidad". "Esperemos que no haya ninguna situación de alarma que nos haga poner en marcha todo el dispositivo que hemos preparado", destacó el consejero de salud regional, que explicó el sistema de cámaras que el Circuito y su entorno tienen preparado para poder actuar "de forma rápida" ante cualquier incidencia.

Por último, el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto no quiso dejar escapar la oportunidad para resaltar que el Gran Premio de Jerez "es uno de los grandes eventos que se hacen en este país. No solo se genera riqueza, sino prestigio como ciudad y a la marca España. Es una prueba deportiva que chequea la capacidad de cuerpos de Seguridad del Estado, que tenemos que demostrar que somos capaces de atender una actividad que genera casi 100.000 movimientos de tráfico al día y que atrae a más de 120.000 personas que quieren ver directamente la prueba". La mano derecha de Juan Ignacio Zoido en el ministerio del Interior afirmó ante el peligro del terror: "Hemos sumado un plus de seguridad por estar en el nivel 4 de alerta terrorista, lo que nos pide hacer un esfuerzo mayor".

Cabe destacar al respecto de la seguridad que en esta edición se espera una mayor afluencia de público en la ciudad. De hecho, la regidora Mamen Sánchez destacó que "ya anoche -por el pasado jueves- se percibió en la ciudad un mayor número de moteros que el año pasado , lo que confirma las expectativas de crecimiento en número de visitantes". Desde la organización del Gran Premio también se estima que el número de asistentes a la cita mundialista de España sea mayor que en ocasiones anteriores. La estimación de impacto directo en la economía de Jerez y de su zona de influencia, según la Junta de Andalucía, se sitúa en una cifra cercana a los 28 millones de euros. A las 17 horas de ayer, la zona de acampada ya estaba al 50% de ocupación.