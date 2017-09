La salmonela fue la causante de la intoxicación alimentaria que afectó a 35 personas en la Bahía

Una vez obtenidos los primeros resultados de los análisis que se realizaron la pasada semana a las personas que sufrieron una intoxicación alimentaria y que acudieron a diferentes centros sanitarios y hospitalarios de la Bahía, desde la Delegación Territorial de Salud se ha determinado que dicha afección fue provocada por salmonela.

Cabe recordar que el total de casos registrados por Salud Pública fue de 35, en diversas ciudades como Chiclana, San Fernando o Puerto Real, si bien ha podido haber otras personas afectadas que hayan optado por no acudir a un centro sanitario y pasar los síntomas (fiebre, diarrea y vómitos) en sus casas, si han cursado de forma leve. No obstante, desde Salud se aclara que serían todos casos de la semana pasada, ya que la salmonela provoca los síntomas entre 12 y 72 horas después de la afección. Es decir, que tres días después de haber estado expuesto a la bacteria no se cursan los síntomas.

Según confirman también fuentes de Salud Pública, actualmente no hay ningún ingresado por esta causa, ya que las dos únicas personas que precisaron hospitalización en San Carlos y Puerto Real fueron dadas de alta los pasados lunes y martes, respectivamente. Ninguno de los dos casos revestía gravedad.

Cabe destacar que en estos momentos el Servicio de Salud Pública de la Delegación está investigando cómo se originó el brote: si por el estado del producto en origen, por la manipulación del mismo, por las condiciones de elaboración, etc. No será hasta que no se concluya el correspondiente informe, en el plazo aproximado de un mes, cuando se den a conocer las citadas causas de la afección. Asimismo, este organismo asegura que se han tomado las medidas oportunas, a través de las inspecciones de Salud Pública, para que no vuelva a producirse este tipo de situación.