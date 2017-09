"Los salarios tienen que ir aumentando pero dentro de un orden"

"Una catástrofe para Cataluña, España y Europa"

"Yo tengo la impresión de que no va a haber referéndum; y que si hay algo, eso no vale porque no es legal y, por tanto, no vale. En el caso hipotético de que pasara algo en este sentido sería una catástrofe para Cataluña, para España e incluso para Europa". José Luis Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, ejerció ayer de optimista salvo en ese vaticinio. "Tenemos que estar todos juntos", dijo, "pero en Cataluña unos dirigentes políticos han hecho un planteamiento de secesión. Y esto de ninguna manera debe ser. Debe entablarse un diálogo para que la gente que se ha hecho algún tipo de ilusión vuelva a la gran oportunidad que tenemos todos los españoles si vamos juntos".