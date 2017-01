El 'rocambolesco' caso de la valla del club 'New Palace' que nunca existió

Una sucesión de filtros de información inefectivos ha levantado una polémica calificable, como poco, de rocambolesca, que ha acabado con la delegada de Acción Social e Igualdad del Ayuntamiento de Jerez pidiendo disculpas por sus declaraciones sobre una sala de fiestas nocturna en El Puerto. Se trata del 'New Palace', que ofrece espectáculos eróticos, como se comprueba en su web, y que además dispone de habitaciones a modo de hotel. Los hechos se inician a comienzos de la pasada semana cuando en redes sociales comienza a circular una foto de una valla publicitaria junto a la antigua fábrica de botellas en la que se leía 'Nueva gerencia ¡pero las putas de siempre!'.

Un medio digital se hace eco de ella el último fin de semana y califica el mensaje de "bochornoso eslogan". A raíz de ello, primero Podemos y luego Ganemos Jerez lanzan sendas notas de prensa denunciando el asunto e instando al Ayuntamiento a la retirada de la imagen "del prostíbulo de El Puerto donde se muestra a las mujeres de manera denigrante y explícita como simple mercancía para uso, abuso y disfrute de los hombres".

El gobierno local niega que insinuara que logró la retirada de la valla: "nunca dijimos eso"La empresa se plantea denunciar pero dice que "no sabemos con quién estar molestos"

La siguiente pieza la mueve el Ayuntamiento jerezano. Carmen Collado, en su calidad de responsable de Igualdad, espera al lunes para tratar de acabar con este polémico anuncio. A lo largo del día, envía a los medios de comunicación una nota de prensa en la que vuelve a decir que el 'New Palace' es "un prostíbulo" y dice que "ya ha sido retirada por parte de la empresa que gestiona la comercialización del soporte". Asimismo, añade en el escrito unas palabras de Collado: "Este gobierno entiende que desde el punto de vista ético y jurídico debe de rechazarse la publicidad que constituya una invitación a la violencia, la xenofobia, el machismo o la degradación de la dignidad humana". En la nota se adjunta una foto de este espacio sin publicidad alguna.

Tras contar con la desaprobación primero por un medio, luego por dos partidos y finalmente por el gobierno municipal, resulta que la valla había dejado de pagarse en septiembre y que en ningún momento ésta incluía ese 'las putas de siempre'. De hecho, la foto que circuló por internet no era más que un montaje, pues la imagen de base es una captura de pantalla tomada de la página web 'Google maps', la que incluye mapas completos de navegación reales. Este periódico se puso en contacto con el gestor de una de las páginas de Facebook que primero recogió esta imagen falsa. "Me llegó, creo que por Whatsapp, y la subí a internet porque me hizo gracias", explica. No sabe si el medio digital en cuestión tomó de él la imagen, pero sí se sorprende con que tanta gente no se haya cerciorado de su autenticidad. "Es sorprendente que esto haya llegado así de lejos y a nadie le diera por buscar en 'Google Maps'", indica.

Collado, que a primera hora de la mañana de ayer se había pronunciado con dureza al respecto, se entera de que es un bulo y trata de informarse a partir de las dos de tarde. Asume su parte de responsabilidad a la vez que matiza: "No he dicho en ningún momento que el Ayuntamiento retire el cartel. Las gestiones del Ayuntamiento son ir hasta allí y comprobar que no había cartel. Como institución, no tenemos por qué dar por falsa una cosa que publica un medio y que denuncia un partido. Entendimos erróneamente que a raíz de la denuncia y de la publicación en este medio la retira la empresa. Es verdad que antes deberíamos haber llamado. Yo he entendido que eso ya lo habían hecho los técnicos municipales".

Por otra parte, la delegada subraya que "supuestamente, por lo que he averiguado, no es un prostíbulo, sino una sala de fiestas. Yo tampoco puedo entrar ahí, porque está en El Puerto de Santa María". Y añade que, en cualquier caso, el simple logo que se ve en la información es "negativo, como cientas de publicidades que hacen un uso no igualitario de la mujer en los anuncios. Tendríamos que estar todo el día denunciando, y yo de hecho lo hago cuando puedo, y los medios de comunicación deberían colaborar por la igualdad de género, eso es una realidad".

Asimismo, no ha recibido noticias de ninguna de las empresas implicadas en este asunto y de posibles consecuencias legales por su nota de prensa. Por un lado, está la anunciante, la de la sala, y por otro, la que se dedica a los anuncios. Esta última, contactada por 'Diario de Jerez', se remitió a sus abogados, quienes aseguraron que darían a lo largo las explicaciones que creyeran convenientes, algo que no se concretó. Por otro lado, desde 'New Palace' se señaló que les ha sorprendido esta polémica. "Es falso, por supuesto. No sabría decirte si es que se trataba de una pintada o de un montaje. No se nos ocurriría, por ejemplo, poner en un cartel las imágenes de nuestras clientas porque no es una línea a seguir por nosotros", dice el encargado, Juan Carlos González, y que en cualquier caso "lo que escribieron y aparece en la imagen es muy despectivo". Además, aclara que "el asunto está en manos de nuestros abogados y no sé qué decisiones se tomarán. Vamos a investigarlo. Estamos molestos, pero no sabemos con quién molestarnos ahora mismo". En una llamada a cierta sensatez, para descartar cualquier relación con el falso mensaje que alude a la prostitución, indica que "nunca se nos ocurriría decir eso. Es como si un banco dice en su publicidad que va a robar a los clientes, sería tirar piedras contra nuestro tejado"

Desconoce cuándo se retiró el cartel. De hecho, pensaba que había sido el Ayuntamiento el que lo había retirado, algo que el Consistorio reconoce que no ocurrió. "Nosotros dejamos de pagar la publicidad en septiembre. Muchas veces, cuando no hay nadie que ocupe el espacio, una imagen se puede quedar meses en una valla publicitaria aunque se haya dejado de pagar si no se encuentra un inquilino, eso ya es cuestión de la empresa de publicidad".

Este caso queda pendiente de cerrarse. El Ayuntamiento se planteará "decir algo más o llamar a la empresa. Hemos sido ingenuos creyéndonos lo que leímos a pies juntillas, hay que reconocerlo", indica la delegada.