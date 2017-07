El registro de operaciones de vesícula en el Puerta del Mar acumula errores

Documentos oficiales del Hospital Puerta del Mar reflejan un gran número de errores en el registro de ciertas intervenciones realizadas por la Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo del centro después de la llegada de su actual director, José Luis Fernández Serrano. En concreto, según datos a los que ha tenido acceso este periódico, entre los años 2013 y 2015 hay falta de concordancia entre la manera de realizar las colecistectomías (extirpación de la vesícula biliar) que se registra en los partes de quirófano y el tipo de operación que realmente se lleva a cabo.

Hay que decir que existen dos formas de extirpar las vesículas: por cirugía cerrada (o laparoscópica) y a través de una cirugía abierta. Según médicos consultados por este periódico, la cirugía abierta conlleva más daño para el paciente y una mayor probabilidad de infecciones, por lo que es más deseable la cirugía laparoscópica que, además, acorta la estancia de los pacientes en el hospital.

Profesionales del hospital han realizado un estudio sobre los errores de codificaciónCirugía General ha disminuido radicalmente las estancias evitables de pacientes desde 2012

Profesionales del hospital explican que cuando una persona va a operarse, los datos de su intervención se registran para ser contabilizados y extraer estadísticas. Para ello, se emplean unos códigos. Hay veces que los pacientes reciben el código de cirugía cerrada laparoscópica, pero después, el cirujano tiene que abrir para realizar la intervención. En esos casos, lo correcto es asignar inicialmente en el parte de quirófano un código de cirugía laparoscópica aunque después acabe siendo abierta y haya que cambiar el código a cirugía abierta si esto ha sido inevitable.

Señalan que es más raro que un paciente reciba un código de cirugía abierta y la intervención comience directamente por laparoscopia continuando así, sin abrir, ya que si la intención es hacerlo laparoscópico de inicio, se debería asignar el código correspondiente.

En el caso de los partes quirúrgicos de los años 2013, 2014 y 2015 del Hospital Puerta del Mar, de las 726 colecistectomías realizadas en ese periodo de tiempo, se han codificado inicialmente como abiertas unas 307, pero casi todas (297) se realizaron desde el principio de manera cerrada laparoscópica. Esto supone un error de codificación en casi el 97% de las operaciones de extirpación de vesículas declaradas inicialmente como abiertas.

Cabe señalar que tras acabar la intervención, el código del tipo de operación que se ha realizado debe ajustarse al acto descrito en la hoja quirúrgica. Pero en las operaciones de vesícula de los años 2013 a 2015, hasta 58 casos de los 297 mal codificados inicialmente como cirugía abierta se siguen codificando como abierta en el apartado de procedimiento postoperatorio, a pesar de haberse realizado por laparoscopia. Es decir, se codifica mal antes y después de operarse en casi el 20% de los casos que ya estaban mal codificados antes de la intervención.

Puede tratarse de errores ocasionales, pero llama la atención que todos ellos se dan en el mismo sentido. Es decir, siempre son casos de operaciones que se codifican como abiertas cuando realmente se realizan de manera cerrada. No hay errores en el sentido contrario.

Estos datos coinciden en gran parte con un estudio realizado por iniciativa propia por profesionales del Hospital Puerta del Mar y entregado recientemente a la Dirección del centro, titulado Análisis de codificaciones quirúrgicas erróneas en colecistectomías programadas detectadas durante el ejercicio 2013 a 2015. Uno de los profesionales que ha participado en este informe explica que se elaboró a raíz de unas declaraciones del anterior consejero de Salud, que defendía la gestión de la Unidad de Cirugía General haciendo referencia a datos oficiales del hospital "y nosotros sabíamos que había datos que no estaban correctamente registrados". Afirma que el objetivo de entregar este estudio al máximo responsable del centro era "que se investigaran las discrepancias que habíamos detectado, si le parecía oportuno", para ver si pueden ser extrapolables a otros campos de la Unidad. Insiste en que la intención era saber si estos errores son algo aislado en este tema particular de la codificación en las operaciones de vesícula o "hay datos recogidos de más cosas, como complicaciones, estancias medias, infecciones u otros aspectos que no se hacen con rigor". Este profesional quiere dejar claro que en el estudio no se insinúa que los errores se hayan cometido con mala fe, "pero a lo mejor con esos datos se están obteniendo unos resultados globales que no se ajustan a la realidad".

Según fuentes médicas consultadas por este periódico, una posible explicación de que se asignen códigos que implican procedimientos complejos a otros más sencillos puede ser que sobre el papel consta una intervención con mayor estancia hospitalaria esperable, unos siete días de media en Andalucía para la cirugía de vesícula abierta. Pero si se analizan las estancias de los pacientes intervenidos con estos códigos de mayor envergadura en el Hospital Puerta del Mar entre 2013 y 2015, la mayoría no suele superar las 24-36 horas de hospitalización. Esto puede dar a entender que los pacientes que tendrían que estar siete días ingresados se están ahorrando más de cinco días en esa estancia esperable, cuando lo que ha ocurrido es que aunque se ha registrado que se iba a hacer una operación abierta, no ha sido así.

Estas mismas fuentes destacan que la cantidad de estancias que se ahorran sobre las esperables por el tipo de patología las Unidades de Gestión Clínica se tiene en cuenta a la hora de evaluar sus objetivos anuales, por lo que esos 'buenos resultados' conllevan "importantes retribuciones económicas a sus responsables y a la Dirección del centro".

Hay que decir que según datos oficiales del hospital gaditano, en la Unidad de Cirugía General la ganancia potencial de estancias de pacientes en los años 2009, 2010 y 2011 fue del 16%, 15% y 18%, respectivamente, subiendo al 38% en 2012 y 39% en 2013; es decir, desde la llegada del actual director de este servicio -en 2012-, aumentó más del doble la ganancia potencial de estancias de pacientes.

Contabilizando las estancias hospitalarias evitables en la UGC de Cirugía General (las que se han realizado por encima del estándar establecido), según los documentos del Resumen Comparativo de la Actividad Asistencial del Hospital Puerta del Mar, en los años 2009, 2010 y 2011, fueron de 2.800, 2.992 y 2.390, respectivamente. Pero a partir de 2012, no hay estancias hospitalarias evitables y las cifras pasan a ser negativas. Así, en 2012 fue de -1.230, en 2013 de -1.405, en 2014 la estancia hospitalaria evitable fue de -950, en 2015 la cifra fue de -2.067 y en 2016 de -1.032.

Un aspecto sobre el que llaman la atención los profesionales consultados es la "asombrosa cifra" de colecistectomías que se programan inicialmente abiertas (un 42%) en el Hospital Puerta del Mar entre 2013 y 2015, cuando "la realidad nacional dista mucho de estas cifras". Así, aseguran que aunque los números varían de un hospital a otro, lo normal es que estas operaciones se planteen por laparoscopia por encima del 90% de los casos. Pero lo cierto es que cuando se cuantifican las cirugías que realmente se realizan desde el inicio de manera abierta en el hospital gaditano, es solo el 1,38% de los casos.

Cabe recordar que la auditoría realizada por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía a la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y Aparato Digestivo del Puerta del Mar -cuyos resultados dio a conocer en parte el director-gerente del centro, Fernando Forja, el pasado mes de abril-, llamaba la atención precisamente sobre los registros y las codificaciones de las intervenciones quirúrgicas. En concreto, según Forja, la auditoría recomendaba mejorar este aspecto; algo que el director-gerente dijo que ya sabían, pues en la Comisión de Seguridad del Paciente del hospital gaditano de febrero de 2016 se alertó de la falta de registro de ciertas complicaciones postoperatorias en las intervenciones realizadas por la Unidad de Cirugía General.

La investigación realizada por la Inspección de Servicios Sanitarios se llevó a cabo tras la aprobación a finales del mes de septiembre de 2016 de una proposición no de ley en el Parlamento Andaluz, en la que se instaba a la Junta de Andalucía a que se realice una auditoría externa de la UGC de Cirugía General y Aparato Digestivo del Puerta del Mar. La iniciativa se presentó después de hacerse público un estudio realizado por profesionales de Anestesia y Reanimación del hospital, que reflejaba graves irregularidades en Cirugía General que empezaron a producirse coincidiendo con la llegada de su actual director, José Luis Fernández Serrano. Entre esas irregularidades destacaban el hallazgo de una frecuencia de reintervenciones, dehiscencias de suturas (aberturas de heridas quirúrgicas) e infecciones muy superior a la aceptable para la actividad quirúrgica que se desarrolla en un hospital como el de Cádiz, además de una supuesta falsedad documental, ya que dejaba al descubierto que los números oficiales de la Unidad no reflejaban esta realidad que se encontraron los anestesistas.

Debido a este estudio, el anterior gerente del hospital, Rafael Pereiro, y el jefe de la Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo, José Luis Fernández Serrano, denunciaron a dos profesionales de la Unidad de Anestesia por la presunta comisión de delitos de revelación de secretos, injurias y calumnias contra funcionario público. Pero finalmente, el juzgado ha archivado la denuncia al considerar que no se ha producido delito alguno.