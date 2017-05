12.600 reclamadores de la plusvalía

La plusvalía municipal es un impuesto directo que grava el supuesto incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana como consecuencia de su transmisión (compraventa, herencia, donación, permuta), así como por la constitución o transmisión de derechos reales de disfrute, como es el usufructo. Es una de las fuentes de recaudación más importante de las que disponen ahora los ayuntamientos, que no devolverán de oficio el dinero cobrado con el impuesto de plusvalía a quien no obtuvo beneficios, por lo que es necesario reclamarlo, advierte Pablo Rabanal, fundador y portavoz de reclamador.es.

La segunda sentencia la ha dictado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz. En noviembre de 2015, el Ayuntamiento de Conil hizo caso omiso a las alegaciones presentadas por el vendedor de unos terrenos en la Urbanización Cabo Roche a la liquidación del impuesto de plusvalías. El vendedor, a quien representó el bufete Alfonso Jiménez Abogados, alegaba que había vendido por debajo del precio de compra y que, por tanto, no tenía que pagar por un incremento de valor que no había existido. La sentencia le da ahora la razón y anula la liquidación del impuesto que hizo el Ayuntamiento conileño.

Falta saber qué posición adoptarán los ayuntamientos

Desde hace años se vienen combatiendo en los tribunales los abusos en algunas liquidaciones contrarias al ordenamiento jurídico, señala el bufete Alfonso Jiménez Abogados. El artículo 31 de la Constitución Española, explican los letrados, determina que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, "por lo que resulta contrario a derecho gravar una operación en la que no ha sido puesta de manifiesto ninguna capacidad económica". Hasta el momento, añaden, la base imponible del impuesto se determinaba aplicando al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión, unos coeficientes en función del periodo de tenencia del inmueble. No se tenía en cuenta la ganancia o pérdida real que tiene el contribuyente al transmitir el bien. La sentencia del Constitucional declara que es necesario previamente determinar si existe plusvalía, comparando el coste de adquisición del terreno frente al precio de transmisión. Únicamente en el supuesto de que exista incremento de valor de los terrenos se procederá a determinar la base imponible y la cuota tributaria del impuesto. Por tanto, señalan los letrados, "cuando se acredite que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo y éste no podrá exigirse".