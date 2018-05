"No quiero dejar de vivir en un piso de currante"

Un simple comunicado del alcalde José María González para informar de la donación del 40% de su sueldo a una asociación de la ciudad se convirtió ayer en un dardo muy claro contra Pablo Iglesias, líder de su formación a nivel nacional. El secretario general de la formación violeta está en el ojo del huracán por la adquisición junto a su pareja, la diputada Irene Montero, de un chalé de más de 600.000 euros en Galapagar (Madrid), algo que entra en contradicción con el discurso que siempre ha mantenido Iglesias.

José María González, a un año de las elecciones municipales, rápidamente se ha desmarcado a través de ese comunicado, en el que no nombra a Pablo Iglesias, pero sí pone sobre el tapete la diferencia entre la forma de actuar de uno y la del otro: "Ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio de La Viña con mi compañera, que ya es bastante privilegio vivir en La Viña, en Cádiz y con Teresa, por eso no recibo otros ingresos y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes".

Hay una intencionalidad clara de marcar diferencias con Iglesias y Montero porque estas declaraciones surgen a través de un comunicado escrito justo en el día que tiene más virulencia la polémica. González no nombra directamente a Pablo Iglesias ni a su chalé de lujo en ningún momento y utiliza la técnica de contar lo que él hace y su pensamiento para identificar el asunto.

Tanto José María González como Teresa Rodríguez siempre han estado enmarcados dentro de la corriente anticapitalista de Podemos, que generalmente ha tenido desencuentros con la línea oficialista que representa Pablo Iglesias.

De hecho, ya hay movimientos que sitúan al dúo Teresa Rodríguez-José María González como la punta de lanza de Podemos en Andalucía ante el desgaste del dúo Pablo Iglesias-Irene Montero, ante unos sondeos que maneja la propia formación morada.

El alcalde en el mismo comunicado afirma que el 40% que ha donado a Afedu (Asociación de Familiares de Enfermos Duales) excede del salario limitado recogido en el código ético de Podemos. Para él esto no es una cuestión baladí, "ya que el código ético de Podemos no es una formalidad, es el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo".

Una de las mayores críticas que ha recibido Pablo Iglesias es la de no predicar con el ejemplo y ahí es donde precisamente incide el alcalde al defender lo que hace: " El objetivo no es la donación en sí misma, es no parecernos a la casta, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos después de que hubieran desahuciado por miles a nuestra gente, es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales".

El alcalde ha dado de esta manera un paso inteligente para desmarcarse de algo que ha dolido entre sus propias filas y que los contrarios van a aprovechar para atacar a este partido.

Es curioso que este dardo se ha hecho a través de un comunicado realizado por Podemos Cádiz sobre la donación, sobre la que hasta ahora siempre se había informado sin entrar en más disquisiciones. Ayer, sin embargo, vino acompañado de una bomba que se convirtió en viral tanto en las redes como en la mayoría de los medios de comunicación, tanto a nivel local como nacional, donde el alcalde de Cádiz volvió a la primera línea por su reacción y distancia tomada con Pablo Iglesias.

Podemos realizó dentro de la campaña electoral para las nacionales una especie de catálogo de Ikea en el que se podía ver las casas de todos ellos y a los mismos realizando tareas domésticas. Precisamente ahora el motivo de la vivienda se ha convertido en objeto de polémica, incluso a nivel interno en este partido.

González ha donado este mes 2.630 euros a esta asociación que desde hace 17 años atiende en la ciudad a las personas afectadas por la enfermedad dual que asocia la adicción a otras patologías psíquicas y a sus familiares.

En anteriores donaciones entidades gaditanas de personas sin hogar, comedores sociales, colectivos de trabajadores despedidos, asociaciones solidarias y de apoyo mutuo de familias vulnerables o de enfermedades raras y trastornos infantiles fueron algunos de los depositarios de esta donación mensual del primer edil.

El regidor, sin sueldo del Ayuntamiento de Cádiz, ha cobrado como diputado provincial 6.577,48 euros entre los meses de marzo y abril, de los cuales ha donado el 40 % a esta asociacón de Afedu.