"No quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en La Viña"

El alcalde José María González ha lanzado un claro pildorazo sin nombrarlo al líder de Podemos a nivel nacional, Pablo Iglesias, por la compra de un chalé de 600.000 euros junto a su pareja Irene Montero. En un comunicado de Podemos en el que González informaba de la donación del 40% de su sueldo a la Asociación de Familiares de Enfermos Duales (Afedu), el alcalde dejó muy claro que "el código ético de Podemos no es una formalidad" y añadió que éste "es el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo".

González, hasta ahora, siempre había informado de sus donaciones de sueldo por encima de lo que cobraba como profesor de Secundaria sin ir más allá ni hacer interpretaciones, pero en esta ocasión metió en el debate el asunto de la vivienda que está ahora tan de actualidad por el polémico chalé de Pablo Iglesias: "Ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio de La Viña, en Cádiz y con Teresa, por eso no recibo otros ingresos y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes".

El alcalde además trata de incidir en el tema de que los ciudadanos lo vean como uno de ellos. Por ello dice que el objetivo de la donación que realizan todos los cargos políticos de Podemos "no es la donación en sí misma, es no parecernos a la casta, es no ser como ellos", siendo esta una de las principales críticas que se están focalizando en Pablo Iglesias estos días. El alcalde incide en que "vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente, es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales".

El alcalde y Teresa Rodríguez han estado inmersos más en las líneas de los anticapitalistas dentro de Podemos, que precisamente es una de las corrientes que más discrepa con la línea oficialista de la formación violeta que representa Pablo Iglesias.

González ha donado este mes 2.630 euros a esta asociación que desde hace 17 años atiende en la ciudad a las personas afectadas por la enfermedad dual que asocia la adicción a otras patologías psíquicas y a sus familiares.

En anteriores donaciones entidades gaditanas de personas sin hogar, comedores sociales, colectivos de trabajadores despedidos, asociaciones solidarias y de apoyo mutuo de familias vulnerables o de enfermedades raras y trastornos infantiles fueron algunos de los depositarios de esta donación mensual del primer edil. El regidor, sin sueldo del Ayuntamiento de Cádiz, ha cobrado como diputado provincial 6.577,48 euros entre los meses de marzo y abril, según el comunicado de Podemos, de los cuales ha donado el 40 %.