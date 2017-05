La plantilla de los astilleros baja en 2016 un 8% por las prejubilaciones

Las tres plantillas de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz han perdido un 8% de sus efectivos en el último año como consecuencia, mayoritariamente, de las prejubilaciones voluntarias a los 63 años, que ha hecho que estos operarios den por finalizada su vida laboral. Entre las tres factorías, ese número ronda las 150 bajas.

Según el caso, este porcentaje es más llamativo. En Puerto Real, hace aproximadamente un año, la plantilla la formaban alrededor de 610 personas. Ayer, la cifra exacta proporcionada por el comité de empresa era de 529, es decir, 81 trabajadores menos. Esta rebaja sitúa el porcentaje en el 13%, el más alto de los tres. Le sigue el de la capital gaditana, donde hace un año rondaban los 170 efectivos y ayer eran 150. Esa reducción de 20 personas deja un porcentaje del 11,7%. Por último, el astillero de San Fernando es el que parece haber notado menos esta reducción ya que de los 1.050 operarios que había hace un año, en la actualidad son 1.002.

Los comités advierten: si hay prejubilaciones con 60 años y no entra gente nueva, cerrarán

Los comités de empresa ya han puesto en conocimiento de la sociedad en varias ocasiones la necesidad que consideran imperiosa de que el nuevo plan industrial acometa la entrada de nuevo personal en las plantillas, además de un rejuvenecimiento. En Puerto Real, por ejemplo, el presidente del comité, Antonio Noria, explicó que "todos estos compañeros se han ido porque han cumplido los 63 años". En caso de que se aplicaran prejubilaciones a los 60 años en el marco del nuevo plan industrial, Noria dijo que "de los 529 quedaría en este astillero aproximadamente la mitad, y eso es inviable para esta factoría". Para redundar en su argumento, el sindicalista explicó que "la empresa ha estado metiendo gente a través de empresas de trabajo temporal que, si las sumamos a la plantilla que queda, hacen un total de 691 trabajadores y ese es el mínimo que entendemos necesario para que este astillero funcione; en el nuevo plan industrial tienen que aumentar la plantilla de Puerto Real hasta ese número", aseguró.

El caso de Cádiz capital no es muy distinto. Aquí, el presidente del comité, Manuel Núñez, reconoció ayer que si "ya estamos a merced en un 90% de los trabajos de industria auxiliar, las bajas por edad y por invalidez que hemos padecido en el último año nos dejan con esta cifra". En el caso de que se aplicaran prejubilaciones a los 60 años, explica, "de Cádiz saldrían otros 56 compañeros, con lo que nos quedamos por debajo de 100. Eso significa cerrar este astillero". Núñez afirmó que "comparto el discurso de Antonio Noria: ni Cádiz ni Puerto Real podemos admitir un nuevo plan industrial sin que antes se hable de aumento de plantilla, y por la reunión que mantuvimos la semana pasada con el nuevo presidente, Esteban García Vilasánchez, me da la sensación de que la empresa no está por esa labor". Núñez finalizó detallando que "yo voy a cumplir 64 años y no me he ido porque tenía la ilusión de que antes vería entrar a gente nueva, pero ya no creo en las promesas de la empresa".

El caso de San Fernando es distinto. La plantilla de la antigua Bazán cuenta actualmente con 1.002 efectivos, nada que ver con los 5.000 trabajadores que había en los años 80. Aún así esa merma no es reciente: con fluctuaciones en los últimos meses, se ha ido manteniendo, explican desde el comité de empresa. "Descendió en torno a medio centenar, pero en los últimos meses se han incorporado unos 35 técnicos superiores por lo que sigue en un número similar", detalló ayer su presidente, Jesús Peralta, que apuntó a la entrada de aprendices como la causa de que el descenso no haya sido tan pronunciado como en los otros dos astilleros de la Bahía. "Hasta 2008 estuvieron entrando aprendices, algo que no pasó en otros centros de trabajo, por eso posiblemente nuestra plantilla sea las más joven del grupo", señaló.

Con este mar de fondo, el comité intercentros reunido la pasada semana en Madrid acordó llevar a cabo la próxima semana alguna "acción de protesta" para exigir que el plan industrial hable de nueva plantilla.