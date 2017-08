La patrulla de la Guardia Civil encontró 47 gramos de cocaína en la furgoneta de Clavero

La detención del ecologista Juan Clavero se produjo el sábado en un control rutinario de seguridad dispuesto por la Guardia Civil en uno de los accesos a la localidad serrana de El Bosque. Los agentes, tras darle el alto, revisaron el interior de la furgoneta -en la que únicamente viajaba el propio Clavero- y fue entonces cuando hallaron debajo de uno de los asientos 47 gramos de cocaína, además de cuatro gramos de hachís. Al comprobar que efectivamente se trataba de droga, el histórico dirigente ecologista fue detenido de manera automática y trasladado al cuartelillo.

Fuentes de la Guardia Civil explicaron ayer que se trató de una detención rutinaria que ha tenido un mayor impacto mediático debido exclusivamente a la popularidad del arrestado. "A cualquier persona que se le encuentre encima 47 gramos de cocaína tenemos que detenerla, sea quien sea", añaden estas mismas fuentes que, por otro lado, vieron lógico que el juez decretara la puesta en libertad con cargos de Juan Clavero "porque no había argumentos de peso para mandarlo a la cárcel, ni por la cantidad de droga intervenida, ni por riesgo de fuga, ni por alarma por una posible destrucción de pruebas".

Desde la Guardia Civil se aclara que el del sábado fue un control rutinario de verificación de seguridad ciudadana por parte de una patrulla rural y que en el mismo se paró y se registró a otros vehículos. Además, desde el instituto armado se aclara que ellos no entran a valorar si el detenido es o no consumidor de estupefacientes y que tampoco investigan quién o quiénes pudieron introducir en esa furgoneta una droga que, en cualquier caso, no es barata. En concreto, los 47 gramos de cocaína hallados se calcula que tienen un precio global de unos 2.820 euros (a unos 60 euros el gramo).