Quien pronuncia la frase del titular de esta página es una alumna de Secundaria del IES Antonio Muro, de Puerto Real. Es una de las más de 160 chicas que ayer visitaron por primera vez la factoría de Airbus en Puerto Real para participar en una iniciativa novedosa y ambiciosa de la mano de la Fundación Inspiring Girl.

El interior de la nave 3 se despejó para instalar mesas en las que poder sentarse. Junto a ellas, 14 voluntarias, todas profesionales relacionadas con la aeronáutica, pero también alguna que simplemente decidió sumarse a la experiencia. Entre estas voluntarias, una piloto de aviación comercial, montadoras aeronáuticas, ingenieras... Al terminar la charla, preguntamos a Paula Valle y Teresa Romero. "¿Qué mensaje vais a trasladar en casa cuando os pregunten?". "Que las mujeres podemos con todo".

El objetivo, que las niñas conozcan este sector y hacer visibles a mujeres que trabajan en él"Que los aviones y coches del mañana sean diseñados por ellas; el mundo es suyo"

Objetivo cumplido. Los organizadores, junto con la Confederación de Empresarios de Cádiz y La 11MIL, con la colaboración de Airbus, pretendían precisamente eso: hacer ver a estas jóvenes que su futuro profesional puede estar vinculado, si así se lo proponen, en un mundo que tradicionalmente ha sido copado por el hombre. Y además está cerca de su domicilio.

Las más de 160 chicas de entre 12 y 17 años procedentes de tres colegios y dos institutos de Cádiz, El Puerto y Puerto Real, compartieron una mañana con un mundo y unas profesionales que, hasta ayer, simplemente desconocían.

Por eso, como explicó a este periódico la presidenta de la Fundación Inspiring Girl, Marta Pérez Dorao, "nuestro objetivo es doble: como Fundación, mostrar a las niñas que las mujeres pueden ejercitar todas las profesiones, que dependen de su propio cuerpo y que es complicado pero no hay límites, el límite lo ponen ellas. ¿Como? Charlando con mujeres referentes."

El segundo objetivo tiene más que ver con el propio sector. Marta Pérez explicó ayer que "queremos poner en el mapa el Cádiz que no se ve. No es muy conocido en el resto de España que haya una industria aeronáutica tan potente en la Bahía de Cádiz. Unimos fuerzas y logramos ese doble objetivo, que estas niñas conozcan la industria aeronáutica y visibilizar a todas las mujeres que trabajan en este sector, que está lleno de oportunidades para ellas, y que se animen a entrar en él porque pueden desconocer que hay oportunidades profesionales cerca de su casa, en la Bahía".

Asume que aún falta mucho camino por andar, pero iniciativas como la de ayer son vitales. "¿Qué está pasando para que cuando se habla de ciencia o tecnología las niñas lo rechacen?. Porque no se les está presentando de forma atractiva, porque no comprenden lo que es y además se creen peores de lo que son. Hay que convencerlas de que ellas pueden".

Ana Fernández es una de las voluntarias que ayer participó. Es empresaria en San Fernando y no tiene nada que ver con el mundo aeronáutico. "Conocí esta iniciativa en una entrevista en la radio, me fascinó la idea y me inscribí. Me parece maravilloso poder decirle a las niñas que pueden elegir, porque muchas veces las personas no sabemos qué elegir, y las niñas mucho menos, están limitadas. He paseado por las mesas y algunas están sorprendidas porque ven un mundo que ni habían pensado, vienen aquí y les dicen que pueden ser fresadora, mecánico, piloto. Es fascinante".

El director de Airbus Puerto Real, Antonio Rueda, directamente se ha vestido bajo la chaqueta con la camiseta que luce el logotipo de Inspiring Girl. Lo tiene claro. "Estamos ahora mismo por debajo del 20% de mujeres en todos los escalafones de la compañía, lo cual es completamente inaceptable. Nos hemos puesto un objetivo a corto plazo para en 2020 estar en el 33%, lo cual sigue siendo bajo pero es un gran cambio". Y acaba con un mensaje directo a las chichas: "No habría cosa que me hiciera más ilusión que los aviones en los que mis hijos vuelen mañana o los coches inteligentes que nos lleven el día de mañana, estén diseñados y fabricados por ellas, el mundo es suyo".

Y volvemos a las dos protagonistas. Paula y Teresa admiten que, antes de llegar ayer a la factoría de Airbus, iban con una idea preconcebida. "No nos lo esperábamos, nos ha sorprendido las experiencias de cada ayudante, de cada mujer, cada monitora. No imaginábamos que esto podíamos hacerlo, antes de venir pensábamos que esto era más para hombres. Ahora sabemos que las mujeres pueden conseguirlo, no sólo los hombres, sino que las mujeres pueden hacerlo y hasta mejor".