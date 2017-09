Una mujer resulta herida en Jerez tras un escape de gas en su casa

Rondaban las dos y media de la madrugada del jueves cuando en la barriada de San Juan de Dios, en la zona Oeste de Jerez, en la antigua carretera del Calvario, un estruendo despertó a todo el vecindario. "Yo me creía que había llegado un huracán como los que hay ahora en México, me pegó un golpe en la persiana que la tiró", decía ayer una vecina. Otros pensaban que habían puesto "una bomba, avisé a mi hijo para que saliéramos a la calle porque creía que se iba a derrumbar todo". Los hechos ocurrieron en el bloque 2 de la calle Hermano Adrián. En el Bajo C se encontraba una mujer de 35 años, Lourdes, que había vuelto a su casa tras seis meses trabajando en diversas ferias de Andalucía, según explicaban los vecinos. "Y menos mal que su niña pequeña estaba esta noche con la abuela, porque la podría haber dejado en el sitio. Han tenido hasta suerte", comentaba otra residente.

Por razones que aún se investigaban ayer, se generó en el piso una bolsa de gas butano debido a una fuga. Una chispa, "que puede ser la que genera un frigorífico o un interruptor de la luz", explicaba el Jefe de Bomberos, José Manuel Rosso, sirvió como desencadenante de la deflagración. El gas se expandió al instante y arrasó con los muros exteriores del inmueble. Si bien, no se generó un incendio, pues en las deflagraciones es raro que el gas prenda. "La propia potencia de la onda de choque es la que extingue el incendio", indicaba Rosso. En efecto, tal y como se podía comprobar desde el exterior, los enseres de la casa no habían sufrido la acción del fuego. La fricción de la onda es la que provocó graves quemaduras en la mujer. Fue un vecino quien se adentró en el inmueble a través del exterior, sorteando los cascos de los dos muros derruidos (lanzados a media decena de metros), y sacó a Lourdes de la casa. Fue trasladada al Hospital de Jerez, que se encuentra a escasa distancia de San Juan de Dios. Allí se decretó su posterior traslado al Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue ingresada en la UCI con pronóstico grave.

El seguro contratado por el Consistorio se hará cargo del arreglo de los desperfectos

"Tiene el 50% de su cuerpo quemado, le ha afectado a los brazos y a las piernas desde la cintura", explicó la alcaldesa, Mamen Sánchez, que se personó a primera hora de la mañana en el lugar de los hechos. Fue por ello que no pudo asistir a los primeros minutos del pleno municipal, cuyo inicio se retrasó a las diez de la mañana. En el Consistorio presidió la sesión la teniente de alcaldesa Laura Álvarez, quien pidió un receso que sirvió para que todos los grupos políticos emitieran una declaración conjunta de apoyo a la víctima. Los servicios de Urbanismo realizaron inspecciones a lo largo de la mañana. La primera preocupación fue la de que no quedaran más bolsas de gas en otras partes del bloque. Asimismo, se estudió el estado de los cimientos. Una de las columnas quedó 'desnuda' tras la explosión, pero la arquitecta municipal dio su visto bueno a la vuelta de casi todos los vecinos a sus casas, ya que la estructura se encontraba en buen estado. El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de Vivienda (Emuvijesa), es el propietario de este bloque.

Se trata de uno de los inmuebles que se construyó para realojar a los vecinos que se encontraban en otros bloques que fueron derribados dentro de la barriada. Un proceso de renovación que, como se recordará, quedó a medias tras el inicio de la crisis económica.

Los pisos fueron entregados a los vecinos en concepto de arriendo simple sin derecho a compra, pero tal y como explicaba ayer la gerente de Emuvijesa, Eva Bravo, "una vez que pase el período de amortización, será decisión del Ayuntamiento si se cede en propiedad cada vivienda a sus vecinos". Es por ello que es el seguro contratado por el Ayuntamiento el que se tendrá que hacer cargo del arreglo de todos los desperfectos que generó la deflagración. "Casi todas las casas tienen problemas, a la vecina de al lado se le ha venido abajo el cuarto de baño", explicaba una de las residentes del bloque afectado.

El Ayuntamiento decretó a lo largo del día el realojamiento en casas municipales de los vecinos cuyas viviendas habían quedado precintadas. Primero, la de un matrimonio de personas mayores que reside justo en la planta superior. "No quiero que se vean en el albergue, dígame usted que no", le pedía a la alcaldesa una hija del matrimonio. "En el albergue no, les vamos a realojar en una casa de la zona, no se van a ver allí, se lo podemos prometer", contestaba Mamen Sánchez. Igualmente, se anunció el precinto del bajo colindante al que sufrió la deflagración.

El servicio de bomberos retiró la bombona en las primeras horas de la madrugada, a efectos de su análisis para estudiar las causas del suceso. También realizó un estudio la Policía Científica para descartar que se tratase de una explosión provocada.

A lo largo del día de ayer, se trabajó sobre la tesis de que se trata de un accidente, pues las evidencias recabadas apuntaban a ello. Sánchez anunció que una patrulla de la Policía Local custodiaría la zona para evitar el desvalijamiento de una casa que había quedado completamente abierta por donde se encontraban las paredes en esquina. Igualmente, se mantendrá por unos días como forma de prevención el apuntalamiento instalado por los bomberos poco después de su llegada. En un primer momento, el polvo en suspensión generado por la deflagración complicó las labores durante la madrugada. Incluso, algunos testigos pensaban que se trataba del humo posterior a un incendio que nunca se llegó a producir. Fuentes del Consorcio de Bomberos explicaban ayer que afortunadamente el gas encontró una salida en las paredes exteriores, que cedieron al instante. De no haber sido así, el gas habría tomado otra dirección, ampliando su radio de acción a otras viviendas que sólo se han visto mínimamente afectadas.