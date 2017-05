Una mujer muerta y otros cuatro heridos en un accidente en Ubrique

Una mujer de 26 años murió la noche del martes y otras cuatro personas, varias de ellas de la localidad de Prado del Rey, resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-373, en el término de Ubrique, a la altura de la antigua venta de los Barandales.

Todos viajaban en el mismo vehículo cuando por causas que se investigan éste se salió de la vía, chocando primero contra la bionda de seguridad de la carretera y posteriormente, contra un árbol, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Tres de los ocupantes son menores, uno de ellos permanecía ayer en observación

El trágico accidente ocurrió en la carretera que une Ubrique con El Bosque, a la altura del kilómetro 24,800, en sentido descendente, y cerca del poblado de Tavizna. La peor parte del siniestro se la llevó la joven, de 26 años, que ocupaba el asiento del copiloto resultando muerta por el impacto. Los servicios sanitarios desplegados en el lugar sólo pudieron certificar su muerte.

Los otros cuatro heridos, el conductor de 29 años y tres menores, entre ellos dos chicos y una chica, de 17 años, fueron trasladados hasta el hospital comarcal Virgen de las Montañas, en Villamartín, donde fueron atendidos por los servicios sanitarios, que no temieron por sus vidas. En la mañana de ayer tres de los accidentados, que resultaron con heridas leves, fueron dados de alta del centro sanitario. No así la menor de 17 años, que permaneció en las instalaciones hospitalarias aún aquejada de un traumatismo craneoencefálico fruto del golpe del vehículo, por lo que los facultativos que la atendieron dispusieron que permaneciera en observación otras 24 horas más. Algunas fuentes consultadas no pudieron precisar la nacionalidad de las dos mujeres o si residían en Prado del Rey, aunque al parecer la menor podría tener origen árabe.

Las mismas fuentes precisaron que varios varones podrían ser de Prado del Rey. Hay que recordar que algunos testigos presenciales avisaron al 112, en torno a las nueve de la noche, sobre un vehículo volcado fuera de la carretera con personas heridas que precisaban asistencia sanitaria. El teléfono único de Emergencias activó, de inmediato, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), así como al servicio de mantenimiento de la vía. También se personaron efectivos de la Policía Local de Ubrique, que dejaron el caso en manos de la Benemérita para investigar lo sucedido.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de este caso para arrojar luz sobre los hechos. El accidente se produjo en la zona próxima de la curva de la antigua venta los Barandales. Cerca de la misma hay una limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora.