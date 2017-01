La mediación intenta detener la sangría de los desahucios

La parte más visible y dramática de la crisis económica, perder la casa, sigue dando la cara en la provincia de Cádiz, que vio en 2016 cómo los desahucios, lejos de descender, siguen subiendo a un ritmo preocupante. El año pasado pasaron sólo por los juzgados de Cádiz 263, frente a los 221 que se produjeron en 2015, un incremento del 16% . Peor fue con las ejecuciones hipotecarias, a las que 2015 habían dado un respiro con un número ya muy poco significativo, trece. El año pasado volvieron a dispararse y los bancos regresaron a los juzgados, denunciando un total de 63 casos de hipotecas impagadas. Cinco veces más. Lo único que se contuvo, aunque mínimamente, fue la figura del lanzamiento, que es lo que sigue a una ejecución hipotecaria, es decir, cuando la persona pierde el bien inmueble. Esto les sucedió a 191 particulares, frente a las 196 de 2015. Son datos estos últimos que se refieren a los casos registrados, lo que no quiere decir que definitivamente se ejecutaran, aunque es posible que fuera así en la mayoría de los casos.

Los propios juzgados están intentando paliar esta situación dramática tratando de evitar que las familias tengan que abandonar sus viviendas por sus impagos, en muchos casos convertidos ya en impagables con sus posibilidades económicas y debido en muchos casos a intereses y cláusulas de contrato que multiplican la deuda. En Cádiz y Jerez, desde hace tiempo, existe un protocolo por el cual los jueces ponen en conocimiento de los ayuntamientos los casos que se estén tratando para que los servicios sociales puedan actuar y los afectados no se vean en la calle mediante diferentes fórmulas. Por ejemplo, en Jerez existe la oficina municipal de intermediación que en 2016 ha logrado dar solución a medio centenar de lanzamientos negociando la dación en pago y ofreciendo arrendamientos sociales.

Paralelamente, en los casos de desahucio, los juzgados de Cádiz activan un mecanismo de mediación en el que se intenta lograr un acuerdo entre las partes fuera del cauce judicial. La iniciativa es relativamente novedosa y se hace de manera regular desde el pasado mes de diciembre, por lo que todavía no es posible conocer los resultados que está dando. Este mecanismo de mediación suele utilizarse entre particulares, principalmente en los casos de contratos de alquiler y aunque de momento el sistema no está muy implantado en Cádiz ya se cuenta con media decena de mediadores entresdespachos de abogados y asociaciones.

Para el juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez, experto en mediación, la fórmula es la más racional "porque a los juzgados llegan casos en los que muchas veces el demandado no tiene ninguna posibilidad de afrontar la deuda ni cuenta con bienes embargables, por lo que el demandante no tiene modo de cobrar. Los jueces no tenemos la potestad en una resolución de acordar un calendario alternativo de pago o de convertir una vista en una negociación. Hacerlo esto a través de un tercero puede evitar soluciones drásticas en las que pierden las dos partes".

La mediación es un sistema muy implantado en el derecho anglosajón, lo que se debe principalmente a que litigar en el Reino Unido es enormemente caro, y sobre todo todo en Sudamérica. Sánchez estuvo presente en unas jornadas organizadas por el Poder Judicial a nivel nacional en la que mediadores sudamericanos expklicaron casos concretos. "Algunas soluciones eran verdaderamente imaginativas y había deudas que no necesariamente se podían saldar con dinero".

Contar con mediadores experimentados reduciría la saturación de los juzgados, colapsados durante la crisis por el aluvión de demandas derivadas de una morosidad que en los peores años de la crisis superó en la provincia el 14% y que ha supuesto que miles de personas perdieran sus casas. Sin embargo, Sánchez subraya que el objetivo de la mediación notiene que ser esa descongestión, "sino la solución de conflictos a través de la negociación y no de la imposición".