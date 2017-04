La mayor parte de los viajeros sin cinturón, 'cazados' en los municipios

La última campaña de Tráfico para la sensibilización y control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI) ha desvelado que aunque su utilización es hoy en día mayoritaria aún hay viajeros que circulan sin colocarse el elemento de seguridad pasiva más eficaz en los vehículos y que además se dejan más de ir si lo hacen dentro de las ciudades. Porque las estadísticas de los vehículos controlados en la provincia señalan que de las 312 personas 'cazadas' sin el cinturón puesto, 284 fueron detectadas en una vía urbana y 54 por carreteras gaditanas.

Y eso que los agentes del Subsector de Tráfico de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pararon en zona interurbana (carreteras convencionales, autopistas o autovías) a un total de 5.828 vehículos mientras que los policías locales de los ayuntamientos que se han sumado a la misma, un total de 21, revisaron 3.827. Sin embargo, estos últimos detectaron a más conductores y pasajeros cometiendo la infracción y hasta un 84% de los viajeros sin cinturón circulaban dentro de los municipios de la provincia.

En cifras redondas, eso sí, su utilización supera el 99% en las carreteras y baja al 95% en las ciudades. Así, en vías interurbanas, se revisó el uso del cinturón de 9.750 personas, de las cuales 9.702 viajaban correctamente y 48 no lo hacían. En cuanto a los sistemas de retención infantil, se revisaron a 493 menores, de los cuales 487 sí que hacían un uso correcto (el 98,79%) y seis no. En el interior de las localidades que han participado en esta campaña de la Dirección General de Tráfico, los agentes controlaron un total de 6.272 personas, de las que 6.008 cumplían la norma (95,79%) y 264 no lo hacían. En cuanto a menores se observaron a 647, de los que 20 no usaban sistema de retención, unos números reseñables.

Otro detalle a destacar es que los que menos usan el cinturón son los conductores. De hecho, 189 de los multados conducían los vehículos controlados y hasta 149 lo hacían por vías urbanas.

Desde Tráfico insistieron ayer en el mensaje de que el cinturón de seguridad es un elemento básico y fundamental de la seguridad vial, un seguro de vida. Por este motivo, su uso es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo y en todo tipo de vías. Además, la utilización correcta del mismo es imprescindible para que cumpla el cometido para el que fue creado. Por su parte, los menores de edad, de estatura igual o inferior a 135 centimétros, además de utilizar un sistema de retención infantil homologado y debidamente adaptado a su talla y peso, deberán situarse en los asientos traseros como norma general.

En la vigilancia que se hace desde el aire con los helicópteros de los que dispone la DGT se aprecia como muchos ocupantes del vehículo hacen un uso incorrecto del cinturón o circulan sin llevarlo puesto y que cuando se dan cuenta de que el helicóptero les está grabando se disponen a abrochárselo o a ponérselo correctamente.

En Andalucía, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han llegado a controlar más de 62.000 vehículos, un 18,8% más que en la última campaña del año 2016, comprobando que 811 personas han hecho oídos sordos al mensaje repetido en numerosas ocasiones por Tráfico, distintos organismos, asociaciones y demás actores sociales.