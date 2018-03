Los máximos responsables del presunto fraude en Bomberos, ante la justicia

Andrés Beffa y Javier Otálora, ex presidente y ex gerente del Consorcio de Bomberos respectivamente, pasaron en la mañana de ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gaditana como investigados por el presunto fraude en el ente provincial que habría supuesto la malversación de más de ocho millones de euros. Junto a ambos, la jueza también citó al director técnico. Los tres se acogieron a su derecho a no declarar. Su abogado, Felipe Meléndez, que los acompañó en la comparecencia, sí que reconoció brevemente a este diario que "el tema es muy complejo. Cuando se llevan temas tan complejos por lo penal es muy complicado explicarlo en unas declaraciones". Según Meléndez esto incluso podría perjudicarlos. Pese a ello, aseguró que "ellos siguen sosteniendo que van a poder demostrar su inocencia ante la justicia".

Desde este martes se están sucediendo las declaraciones de los 14 investigados, de los que 12 de ellos fueron detenidos como presuntos responsables de varios delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita y falsedad documental. De todos los implicados, 10 pertenecieron en su día al Consorcio de Bomberos. Las ramificaciones de la presunta trama son varias, tanto es así que los otro cuatro implicados pertenecen a una empresa denominada Formatekno, con sede en Madrid y dedicada a la consultoría y la formación.

Hay que recordar que fue en mayo de 2013 cuando el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que destapó lo que los sindicalistas consideraron entonces "una presunta estafa" que se habría alargado durante varios años.

Al seguro denunciado por el SBC se le conoce como Plan de Previsión Social, y, básicamente, garantizaba a los bomberos y altos cargos directivos del consorcio una renta salarial creciente hasta su 65 cumpleaños. Lo que ahora se trata de averiguar es cuánto costó esa póliza. Se habla de 2,4 millones de euros, pero fuentes del CSIF aseguraron a este diario que podrían ser hasta ocho millones de euros de dinero público los utilizados para pagar primas de prejubilación a altos cargos del consorcio. Los presidentes del consorcio aclararon que ellos no se benefician de esta póliza, aunque sí gerentes y otros altos directivos.

En las declaraciones realizadas durante los días anteriores, el ex interventor se acogió a su derecho de no declarar, mientras que un técnico de administración general, sólo respondió a las preguntas de la juez y de su abogado, como también hizo el ex tesorero. Los tres tienen el mismo abogado.

Para la próxima semana está previsto que continúen declarando el resto de investigados en una trama de la que el SBC aún considera que faltan ramificaciones.