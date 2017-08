La marea blanca de la Janda pide la apertura del hospital

La Marea Blanca de La Janda, formada por colectivos de Zahara de los Atunes, Barbate, Vejer y Conil, ha dado un nuevo paso para reclamar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento vejeriego la apertura del Hospital de Alta Resolución y Especialidades (Hare), que se mantiene cerrado tras la culminación de las obras del edificio y que se encuentra a la espera de las conexiones de luz, telefonía y la depuración de sus aguas.

Tras una reunión celebrada en Barbate, se ha acordado solicitar una reunión al alcalde de Vejer, José Ortiz, para que les explique en qué situación se encuentran los proyectos pendientes.

Teme que el pleito con Pascual retrase aún más la puesta en marcha del centro

"Esperemos que el alcalde nos conceda esa reunión, ya que en caso de no ser así, seguramente se retratará como cómplice del retraso en la apertura del hospital", dijo el portavoz de este colectivo en Vejer, José Luis López.

"Se acordó enviar una queja al Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, denunciando esta situación y por la mala gestión que hacen tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Vejer", añadió López. El portavoz de la Marea Blanca considera que el retraso "repercute en los habitantes de La Janda, en los vecinos de los pueblos que componen la comarca". Es una situación "insostenible", afirmó, "y ahora en verano mucho más al estar todo colapsado porque se triplica la población de todos los pueblos de la costa, por lo que se requiere una actuación inmediata".

José Luis López teme que el pleito con la empresa sanitaria Pascual retrase la puesta en marcha de este centro sanitario comarcal y dice que no entiende que no se hubiese iniciado hace dos años y no ahora que las obras del hospital se encuentran terminadas.

López anunció movilizaciones para el próximo septiembre y dijo que estará atento a cualquier movimiento por parte de las entidades responsables de esta apertura.