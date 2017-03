Tres maneras de celebrar el Doce

Cádiz volvió a celebrar ayer la promulgación de la Constitución de 1812, la primera española y espejo posterior de otros textos constitucionales. El 19 de marzo en la capital tuvo distintos actos que recordaron el hecho histórico ocurrido hace 205 años. El Ayuntamiento de Cádiz protagonizó una ofrenda floral ante el Oratorio de San Felipe Neri; El Club Liberal hizo lo propio en el Monumento a las Cortes tras la entrega del Premio a la Libertad a Antonio Garrigues Walker, y Ciudadanos organizó un acto político con su líder nacional, Albert Rivera, en el universitario Edificio Constitución 1812.

Rivera proclamó ayer a Ciudadanos el heredero de los liberales "valientes" que hace 205 años proclamaron en Cádiz la Constitución de 1812, la "más moderna del mundo", para defender el progreso de España. Junto con la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el líder andaluz de la formación, Juan Marín, conmemoró ayer el aniversario de La Pepa en la ciudad que la proclamó.

El presidente de Ciudadanos aseguró que su partido es heredero del espíritu con el que se proclamó esa constitución, que apenas estuvo vigente dos años. "Los liberales de Cádiz han vuelto para gobernar España", espetó el líder naranja en un acto celebrado en la Universidad de Cádiz antes de acudir a realizar una ofrenda floral ante el monumento a las Cortes que elaboraron aquella carta magna, que fue la "semilla" de la "España moderna, constitucional".

Rivera confesó que si pudiera viajar en el tiempo le gustaría haber sido uno de aquellos diputados "valientes venidos de todas partes" que en aquella España hicieron una constitución liberal que fue un "referente" a nivel mundial. El jefe de Ciudadanos insistió en que la ideología liberal tiene doscientos años después "muchas batallas" por delante, y por eso ha pedido a su partido reivindicarla sin "complejos", frente a la izquierda y a la derecha, frente a los populismos y a los nacionalismos.

Rivera, que insistió en la vocación de su partido de llegar al gobierno, defendió su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno no es "un cheque en blanco" si no "un prestamos de confianza". Sin embargo, garantizó que España tendrá próximamente unos Presupuestos y que será "gracias a Ciudadanos, no al PSOE".

"Nuestro compromiso no es con un presidente. Nuestro compromiso es limpiar la basura, caiga quien caiga", insisitó Rivera, que después pidió a los populares que "dejen de arrastrar los pies", de "conformarse" o de "sacar pecho" con un paísque tiene un 30% de fracaso escolar o un 42% de paro juvenil. "Yo sí creo que este país puede ser mejor, pero necesitamos gobernantes ambiciosos que lideren cambios no conformistas que se queden frenándolos", apostilló.

El acto municipal fue presidido por el primer teniente de alcalde, Martín Vila, y la concejala de Presidencia, Ana Fernández. Así mismo, asistieron los ediles del Ayuntamiento de Cádiz Adrián Martínez de Pinillos, Juan José Ortiz, Fátima Rodríguez y Juan Cantero, además de autoridades militares. Antes de la ofrenda floral, el grupo Animarte realizó una animación histórica.

El Club Liberal 1812, por su parte, entregó el Premio a la Libertad a Antonio Garrigues Walker "por sus años de dedicación a la difusión, ejercicio y defensa del liberalismo". Los miembros del Club concluyeron sus dos días de actos de homenaje con la tradición ofrenda floral ante el Monumento de la plaza de España.