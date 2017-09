"Sé que nos llaman Lloreca, pero nosotros nos quejamos con datos"

"Este año el sector estará contento..." "Pues no mucho". La incredulidad ante la respuesta del presidente de la patronal turística de la provincia le hace a Antonio de María adelantarse: "Ya, ya sé que nos llaman Lloreca porque siempre nos estamos quejando, pero es que nosotros nos quejamos con datos. Los datos son que el número de pernoctaciones ha descendido y que el gasto medio por turista no acaba de ir hacia arriba". Los motivos del descenso en este año histórico para el turismo nacional lo encuentra De María en la climatología. Más en concreto en la del otro año. "El pasado verano el levante nos hizo mucho daño. Sólo tuvimos siete días sin levante. Muchos que vinieron el pasado año no han repetido y tampoco nos han hecho muy buena publicidad. Esperemos que este año, que está siendo bueno, sirva para que al siguiente esa publicidad sea la contraria".

Según De María, los empresarios del sector, además, se mueven en márgenes demasiado estrechos. "El incremento del gasto viene de los visitantes de Despeñaperros para arriba. El turista andaluz todavía sigue comparando precios de menú porque nuestra economía sigue sin estar boyante. Para un restaurante esto le obliga a jugar con márgenes muy estrechos. Dicho en datos. Un restaurante de treinta mesas que necesitaría en temporada alta unos veinte empleados, necesitaría ocupar veinte mesas sólo para pagar a los trabajadores en sueldos y gastos derivados, las otras cinco mesas son para pagar luz, gas y proveedores. Sólo a partir de la mesa 26 llegan los beneficios. Y es muy difícil llenar 30 mesas todos los días".