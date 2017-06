"Lo reconozco". Como ya hiciera el 14 de mayo de 2015 -el día que ocurrieron los hechos enjuiciados-, Juan Antonio Mesa El Messi, acusado de apuñalar a su socio hasta en 19 ocasiones ha admitido ante el tribunal del jurado que lo mató "por miedo" y porque temía que le ocurriese lo mismo que le sucedió a su padre, que falleció tras recibir un disparo de escopeta por parte de su también socio cuando él era un niño.

"No justifico lo que hice, pero es que sentí mucho miedo". Con la voz entrecortada, rompiendo a llorar en varias ocasiones y sin poder terminar las frases, el acusado ha explicado que su socio, Pedro Barragán, y él decidieron explotar de forma conjunta la taberna La Lola, en Chiclana. Suscribieron un contrato de prueba durante tres meses y transcurrido ese tiempo el procesado, dueño del establecimiento, comprobó que "el negocio no daba para mantener a las dos familias", razón por la que pidió a Pedro que abandonase el local.

A partir de entonces, ha señalado el autor del apuñalamiento, su socio se mostró amenazante. "Me advirtió: si no me dejas el bar te voy a matar". El acusado ha declarado que, si bien se marchó de la taberna por temor, al poco volvió para encontrarse con un amigo. Según su versión, en ese momento comenzó una nueva disputa con su socio por ver quién rellenaba una garrafa de agua a un obrero que entró en el bar solicitándolo. "Pedro se abalanzó sobre mi. Era fuerte y corpulento. Me sentí atrapado. Pensé que me iba a matar, pero cuando me di cuenta...".

En la primera sesión del juicio, la defensa ha planteado varias circunstancias atenuantes que pueden rebajar, caso que fuese condenado, la pena de prisión del acusado. La abogada ha indicado que el día de los hechos el procesado sufrió un trastorno de personalidad y ansiedad generalizada. "Perdió la noción del tiempo y del espacio. Es más, pensó que si dejaba el cuchillo dentro del bar, Pedro -ya fallecido tras recibir 19 puñaladas- podía levantarse y clavárselo". La defensa ha incidido además en que el acusado sufrió un trauma infantil por la muerte violenta de su padre a manos de su socio cuando él tan sólo tenía diez años, un episodio por el que, asegura, ha recibió tratamiento psicológico.

Otros dos eximentes formulados por la defensa han sido el arrepentimiento mostrado por el acusado al presentarse en el cuartel de la Guardia Civil al poco de apuñalar a su socio ("Yo soy el que ha matado a Pedro", dijo); y la reparación del daño practicada hasta el momento a favor de la familia de la víctima: un ingreso de 17.000 euros y dos locales comerciales valorados en 100.000 euros.