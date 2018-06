El juicio a Pacheco reúne a los tres ex alcaldes de la democracia en Jerez

Los tres ex alcaldes que Jerez ha tenido en su democracia volvieron a verse las caras ayer. Fue en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez, donde o no se saludaron o se dieron los buenos días de forma fría Pedro Pacheco, Pilar Sánchez y María José García-Pelayo. Los tres coincidieron en la cuarta sesión del juicio que ha sentado de nuevo en el banquillo a Pacheco, procesado en el caso Huertos de Ocio. La vista oral entró ayer en su segunda semana.

La ex regidora socialista Pilar Sánchez acudió acompañada de su esposo y declaró en persona a pesar de que el día anterior se daba por hecho que lo haría por videoconferencia. García-Pelayo también aportó su testimonio al tribunal al igual que otros miembros del consejo de gestión de la extinta GMU, casos por ejemplo de los ex concejales Francisco Lebrero y Joaquín del Valle, además de técnicos tales como María Antonia Prado y Cornelio Vela, además del ex consejero de Xera Promociones, Luis Barrera.

García-Pelayo dice que Pachero era "un bocazas" y su relación con él, "insufrible"

La conclusión alcanzada fue que los expedientes aprobados venían con informes favorables y que no se despertaron suspicacias de ningún tipo en el consejo de gestión de la GMU.

Los testimonios volvieron a recordar los años en los que Jerez se manejaba con pactos con Pacheco. Pilar Sánchez, que apenas declaró durante 13 minutos, recordó que fue diputada provincial de Cultura y delegó sus funciones en la oposición. Corría 2003. Eran tiempos en los que aún no era alcaldesa. Negó tener cualquier conocimiento de la permuta de los huertos de ocio por un edificio y dijo desconocer si en algún momento como alcaldesa (a partir de 2005) mantuvo una reunión con los afectados. Que ha pasado mucho tiempo es algo que pesa como una losa sobre este juicio.

Por su parte, María José García-Pelayo protagonizó la testifical más extensa de la jornada. En todo momento dijo que empezó a tener conocimiento del caso cuando éste derivó en acciones jurídicas. Dijo desconocer la permuta, así como que hubiera un interés especial en el Ayuntamiento por el edificio de Palomino & Vergara.

A preguntas del fiscal, la ex alcaldesa popular recordó lo duros que fueron aquellos años del pacto de gobierno con el partido nacionalista de Pedro Pacheco. Así dijo que éste en materia de Urbanismo "tenía todas las competencias" y utilizó estas frases para resumir aquel pacto: "Las relaciones eran insufribles", "es verdad que había dos ayuntamientos", "no era lógico y era además una irresponsabilidad mantener dicha relación" y "la relación del día a día no era normal ni cordial".

De quien fue su socio de gobierno, García-Pelayo indicó que el principal problema que ella padeció fue "la falta de información" y el trato que dijo recibir: "(A Pacheco) Le encanta hablar y es un tanto bocazas. Abría el periódico por la mañana y me había insultado". Del caso de los huertos dijo que no le alarmó, ni siquiera cuando los parcelistas comenzaron a protestar, porque "era habitual que Pedro Pacheco tuviera colectivos en contra".