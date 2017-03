Dos investigados por falsificar y vender artículos de primeras marcas

La Guardia Civil y la Policía Local han investigado en San Fernando a dos ciudadanos marroquíes por falsificar, distribuir y comercializar artículos de prestigiosas marcas comerciales (como Adidas, Reebok, Nike, Puma, Calvin Klein o Ralph Lauren) en dos bazares que regentaban en las calles Joly Velasco (bazar Romaysa) y en la avenida Al Andalus (bazar Ed Dafaly). Además de los artículos falsificados, los responsables de los establecimientos comercializaban productos farmacéuticos de procedencia marroquí sin ofrecer garantías sanitarias para el consumidor, entre ellos cremas para el alivio de dolores musculares). A los responsables del establecimiento se les imputa un delito contra la propiedad industrial y otro contra la salud pública por el comercio de sustancias que pudieran ser nocivas para la salud.

La actuación se produjo cuando los guardias civiles de la Patrulla Fiscal y Fronteras con base en Chiclana mantuvieron una reunión con los agentes del Grupo Lima de la Policía Local de San Fernando, para tratar la existencia de productos falsificados que se estarían comercializando en determinados establecimientos de la localidad, con el consiguiente perjuicio para los propietarios de las marcas comerciales registradas.

Tras realizar una serie de investigaciones y seguimientos, en los que estuvieron apoyados por funcionarios del DAVA, llegaron al convencimiento de que en dos establecimientos de los denominados bazares, regentados por dos hermanos de origen marroquí, se estaban comercializando artículos deportivos traídos de Marruecos, a los que una vez en los almacenes de los establecimientos se les estamparía la marca comercial deseada, para lo que contaban con las plantillas de las estampaciones y otra simbología para completar el fraude.

Tras realizar sendas inspecciones en los establecimientos controlados, los agentes encontraron todo un almacén de artículos de primeras marcas y firmas falsificadas, tales como prendas deportivas, ropa de moda, complementos, e incluso cremas medicinales aparentemente de farmacia, que estarían indicadas supuestamente para el alivio de los dolores musculares, con contenido activo, relajación de los músculos, eliminación de la tensión, zona dolorida, ayuda a prevenir el dolor, dolores de cuello, dolores reumáticos, fibrosis, tendinitis, etc... medicamento éste que no está sometido a evaluación y autorización con carácter previo a su comercialización. Este medicamento no está autorizado en España, por lo que su comercialización resulta a todas luces ilegal y puede suponer un grave riesgo para la salud pública.

Durante la actuación se intervinieron más de 1.000 pares de zapatillas deportivas, tanto falsificadas como modificadas para darles una apariencia normal y que, tras retirarles varios trozos de los logos originales, aparecían los de las marcas que se pretendía falsificar; prendas de vestir, ropa, complementos y una larga lista, hasta ser necesarias varias furgonetas para retirar el género aprehendido.

Por todo ello se procedió a investigar a ambos hermanos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por el comercio de sustancias que pudieran ser nocivas para la salud y otro contra la propiedad industrial.

Las diligencias policiales junto con los investigados y efectos intervenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de los de San Fernando.