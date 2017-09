Los investigadores localizaron a la banda de 'El Ojos' como un grupo que actuaba unido

Aunque los procesados han negado en todo momento formar parte de una banda criminal estructurada ("somos amigos", "no hay ningún líder", "en Chiclana estábamos de vacaciones"), las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil a raíz del crimen sucedido la madrugada del 5 de agosto sitúan a varios de los acusados, fundamentalmente al núcleo duro de la banda, en la provincia a partir de esa fecha como un grupo unido. Y no sólo eso. Los implicados seguían moviéndose en Cádiz como agrupación casi un mes después de la muerte de 'El Pelón'.

El cuñado de 'El Pelón' señala a "un chivato"

La Guardia Civil sospechaba que David Muñoz, alias 'El Pelón', se dedicaba al robo de droga, si bien este chiclanero, fallecido de forma violenta, no tenía ninguna condena por narcotráfico. Su cuñado dijo en la sesión del lunes que 'El Pelón' se buscaba la vida con la compra-venta de piñas. "El no tenía problemas con nadie", defendió. No obstante, el cuñado apuntó que B.P., apodado 'El Yupi', fue "el chivato", la persona que le comentó a la banda de 'El Ojos' que David Muñoz tenía dinero escondido en una finca en Sanlúcar. Al parecer, señaló un agente de la Benemérita, 'El Pelón' había tenido un altercado con 'El Yupi' a raíz del robo de una embarcación, lo que podría haber llevado a éste último a "vender" a David Muñoz.