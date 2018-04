Un hombre de 83 años fallece atropellado por un coche en El Puerto

Este viernes en torno a las 12:00 horas se produjo un accidente con resultado de muerte en el Camino de los Enamorados (Crevillet), en El Puerto de Santa María, falleciendo un hombre, con las iniciales F.M.C. de 83 años de edad, tras ser atropellado por un vehículo conducido por una mujer de 30 años.

Según ha informado El Puerto Actualidad, el octogenario, natural de El Puerto, fue auxiliado en primera instancia por un miembro de la agrupación de Protección Civil que estaba en las inmediaciones del siniestro, consiguiendo que no falleciera en el acto. No obstante, una vez trasladado al hospital no se pudo mantener con vida.

Hasta el lugar se trasladaron Policía Local y asistencia sanitaria, siendo atendida la conductora del vehículo por una crisis de ansiedad.