Un hombre fallece en Barbate al chocar su avioneta con una cigüeña

Diego Tinedo Membrives, natural y vecino de Córdoba y de 50 años de edad, perdió la vida a primera hora de la mañana de ayer al caer al suelo la avioneta que pilotaba y con la que estaba realizando unos trabajos de fumigación en unos arrozales del municipio gaditano de Barbate. Los primeros indicios apuntan a que el aparato pudo precipitarse tras colisionar durante el vuelo con una cigüeña, lo que hizo que el piloto perdiera el control.

Personas cercanas al trabajo que realizaba el piloto fallecido indicaron que Diego Tinedo quiso aprovechar la mañana de la jornada festiva de ayer para adelantar parte de la faena de fumigación que tenía pendiente en los arrozales de la finca Los Derramaderos, ubicada en el término municipal de Barbate. Esta zona de cultivos se sitúa en un enclave muy cercano a la carretera costera Nacional 340 -que conecta Vejer con Algeciras- y localizado frente al cruce que da acceso a los terrenos militares del Retín.

Sin embargo, los deseos del piloto de adelantar esa faena pendiente quedaron truncados por el accidente aéreo ocurrido entre las 7.30 y las 7.45 horas de la mañana de ayer.

Según la hipótesis con la que se trabaja, a esa hora una cigüeña impactó contra la avioneta de fumigación, lo que provocó que el piloto perdiera el control del aparato y no pudiera o no tuviera tiempo de evitar que éste se precipitara, cayendo al suelo desde una altura que no pudo ser ayer precisada.

Fue a las 7.45 horas cuando se recibió el primer aviso del accidente en el centro de coordinación del 112 Andalucía. De inmediato se movilizó a efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local de Barbate, y del parque local de Bomberos, así como a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). También, y al tratarse del accidente de un avión, se dio el pertinente aviso al Centro de Control de Tránsito Aéreo (ACC) y al Centro de Coordinación y Rescate (RCC).

Los efectivos sanitarios y de Policía Local de Barbate que se personaron en el lugar sólo pudieron confirmar a su llegada el fallecimiento del piloto, que era el único ocupante de la aeronave. Se da por hecho que éste perdió la vida en el mismo instante en que el aparato sufrió el brutal impacto contra el suelo.

El fallecido, Diego Tinedo Membrives, tenía 50 años de edad y era natural y vecino de Córdoba, aunque la empresa para la que realizaba estos trabajos de fumigación en Barbate tiene su sede en la localidad sevillana de Utrera.

La posterior llegada a la finca barbateña del equipo forense permitió autorizar el levantamiento del cadáver y su desplazamiento el Instituto de Medicina Legal de Cádiz, donde está previsto que se le practique la autopsia para confirmar las causas exactas del fallecimiento.

Del mismo modo, la avioneta siniestrada era ayer retirada del lugar del siniestro por una grúa y las posteriores investigaciones que se le realizarán permitirán aclarar qué daños había sufrido la aeronave antes de precipitarse contra el suelo.

El Ayuntamiento de Barbate, con su alcalde, el andalucista Miguel Molina, al frente expresó ayer su más profundo pésame por este fallecimiento. "Nos mostramos sensibles al dolor por la pérdida de familiares y amigos, enviándoles nuestras más sentidas condolencias y poniéndonos a su disposición", dijo el regidor.