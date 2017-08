Un héroe gaditano en el corazón de la city londinense

Cuando ocurrieron los hechos anteayer era un desconocido. Todos se preguntaban quién era aquel joven enchaquetado, elegantemente vestido, como recién salido de la oficina, que apagaba extintor en manos un autobús en llamas. Los tabloides londineses comenzaron a preguntarse por aquel anónimo héroe local, hasta que algunos periódicos como The Sun o Daily Mirror consiguieron localizarlo y la noticia se extendió como la polvora en cadenas de televisión y redes sociales. Su nombre es Emilio García Valencia y nació en El Puerto hace 33 años. En la ciudad londinense víctima de la psicosis por los atentados terroristas, supo mantener la cabeza fría cuando fue necesario, ayudando a salir de entre las llamas y el humo de un autobús de dos plantas a doce personas que habían quedado en estado de shock, tres de ellas desorientadas en el piso alto, un chico de 12 años y una mujer embarazada que tuvieron que ser hospitalizados por inhalación de humo pero que ya se encuentran fuera de peligro.

Al recordar los hechos, Emilio García no da crédito a lo sucedido: "Escuché una explosión y vi gente corriendo y gritando y pensé que era un atentado. Entonces vi el autobús ardiendo y me encontré que había gente dentro; entré y vi a un niño que se encontraba mal y una mujer embarazada, a los que ayudé a salir. Era un autobús de dos plantas, subí arriba y había otras tres personas a las que ayudé a bajar. Cuando no quedó nadie dentro, conseguí un extintor y comencé a apagar el fuego". Esa es la imagen que recogen los medios de comunicación ingleses, en la que se ve a Emilio apagando el autobús envuelto en una densa humareda, en la calle Finchley Road. En mitad de la confusión y la parálisis de la gente, incluso del conductor del autobús, supo vencer el miedo para atender a los pasajeros y ayudarles a salir sanos y salvos, incluso cuando las explosiones del motor hacían retumbar el interior del vehículo. Después, llegaron los bomberos y la policía y terminaron el trabajo, y al repasar las imágenes muchos se preguntaron quién era aquel joven que se enfrentaba en solitario con las llamas. Su nombre Emilio García Valencia, un gaditano anónimo que al salir de su trabajo en SQR Group un día de agosto se encontró con una situación límite y supo afrontarla con valor.