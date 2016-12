Los heridos del incendio en Jerez siguen en la UCI

Los dos jóvenes heridos en el terrible incendio ocurrido en la zona residencial de La Marquesa de Jerez en la madrugada del jueves continúan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital aunque se espera que uno de ellos pueda pasar a planta "en los próximos días", según apuntaron fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Mientras tanto, ayer se celebraron a lo largo de la tarde las exequias por las tres víctimas mortales.

Por el momento, sigue abierta la investigación que debe determinar las causas del incendio, tal y como informó en la mañana de ayer la Delegación del Gobierno en Andalucía. El fuego se inició en torno a las cuatro de la mañana en el patio de un unifamiliar ubicado en el número 18 de la calle Afanas. Este espacio está semicerrado por un porche donde la familia tenía mobiliario diverso y una asociación juvenil cofrade rendía culto a dos imágenes -el cristo está muy dañado y ha perdido toda su policromía mientras que una virgen quedó completamente calcinada-.

Fuentes policiales señalaron que tanto bomberos como la Unidad de la Policía Científica adscrita a la Comisaría de Jerez continúan en la redacción de sus correspondientes informes. Las primeras investigaciones apuntan a un fallo eléctrico de alguno de los aparatos o adornos que estaban en el exterior como foco originario del fuego. No obstante, tampoco se descarta que pudiera haberlo provocado una vela encendida colocada junto a las imágenes que tenía la asociación juvenil. Eso sí, una fuente cercana a la investigación consultada por este periódico incidió en que la explosión del tanque de gasolina de una moto que se guardaba en el patio agravó las consecuencias del incendio. El fuego entró en la vivienda por la ventana del salón que da al interior del porche y, aunque las llamas no fueron de intensidad, sí generó una gran cantidad de humo que inundó todo el inmueble. No en vano, su elevado grado de toxicidad provocó la muerte de tres de las cinco personas que en ese momento dormían en el adosado.

Fuentes sanitarias señalaron que el joven Jesús Catalán, el hijo mayor del matrimonio fallecido, pase a planta del hospital el próximos días dada su evolución favorable -presentaba algunas quemaduras-. El joven fue el único que logró salir de la vivienda a través de la ventana de su dormitorio. Mientras, su hermana, Cristina, que tuvo que ser rescatada por los bomberos y practicarle labores de reanimación ya que entró en parada cardiorespiratoria, continúa en la UCI con pronóstico reservado pero estable, aunque no se teme por su vida.

Por otro lado, en la tarde de ayer se procedió a las exequias de las tres víctimas mortales -el matrimonio conformado por Manuel Catalán Martínez, de 58 años, y Manuela Cardoso Vidal, de 52 años, y su nuera, Noelia Amador García, de 26 años-. El responso de la pareja se realizó a las cuatro de la tarde en el tanatorio jerezano, instalación a la que acudieron numerosos familiares y amigos así como representantes del Ayuntamiento. Los cuerpo fueron llevados con posterioridad al cementerio Nuestra Señora de la Merced donde recibieron sepultura.

Mientras, el cuerpo de la joven fue trasladado de madrugada, por deseo expreso de su familia, al tanatorio de la firma Servisa ubicado en la Zona Franca de Cádiz tras practicarle la autopsia en el Instituto Anatómico Forense. Posteriormente, fue trasladado al cementerio mancomunado de Chiclana donde fue incinerada.

Por último, ayer continuaron sucediéndose las muestras de solidaridad con la familia por los hechos luctuosos ocurridos en la madrugada del jueves en esta zona residencial del este de Jerez. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, hizo referencia a lo ocurrido al inicio de su discurso en la toma de posesión de Agustín Muñoz como nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia. Sanz quiso expresar "la solidaridad, el cariño y la cercanía" del ejecutivo central con el pueblo de Jerez tras el "terrible suceso". El representante del ejecutivo expresó en nombre del Gobierno su deseo de la pronta recuperación de los hermanos que resultaron heridas en el "lamentable" suceso.

Este mediodía finalizarán los dos días de luto decretados en la ciudad por el Ayuntamiento que ha propiciado que se suspendieran todos los actos oficiales previstos para final de año. Las banderas de los edificios municipales se encuentran desde ayer a media asta y con crespón negro en señal de duelo por el terrible suceso ocurrido en La Marquesa.