¿Qué estáis haciendo por nosotros en Madrid?

Los diputados del Congreso son elegidos por circunscripciones provinciales. No es obligatorio que se dediquen en exclusiva a los ciudadanos que los han elegido, pero se supone que algo de ello les va en el sueldo ya que están allí por ellos. Un examen de las iniciativas parlamentarias que han llevado los nueve diputados de Cádiz sobre la provincia muestra una enorme diferencia, en ese sentido, entre el trabajo que realizan desde PSOE y Ciudadanos comparado con PP y Podemos.

Sin duda, es Javier Cano, el único diputado por Ciudadanos en la provincia, el más activo, un auténtico martillo pilón. Presentó en 2017 un total de 80 iniciativas parlamentarias relacionadas con Cádiz, casi todas ellas preguntas al Gobierno sobre los más variados temas, predominando los relacionados con San Fernando, que es donde él reside, y sobre temas militares, contando con que es portavoz de su partido en la comisión de Defensa. Empezó el año preguntando por el incremento de impuestos a los vinos con denominación de origen como el jerez y acabó queriendo conocer el futuro del sector pesquero de la sardina en la provincia. Entre medias hay de todo, desde el futuro del parque industrial de Las Aletas a las molestias físicas que sufren los trabajadores de la subdelegación de Gobierno de Cádiz.

Por sus preguntas se pudo saber que el Gobierno reconocía que los equipos de expedición de DNI en la provincia tenían tiempos de espera un 2,5% superiores a la media del resto del país, que se iba a volver a contratar entre Defensa y Fomento a una empresa para la restauración de la Capilla del Ángel custodio de Cádiz o que se encontraba pendiente de firma un protocolo de actuación entre la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en cuanto al depósito de embarcaciones intervenidas por el narcotráfico o la inmigración.

En el caso de los tres diputados del PSOE, que es el segundo partido más activo en cuanto a iniciativas parlamentarias sobre la provincia, es difícil discernir individualmente quién se dedica más a los temas más cercanos por dos motivos. Uno porque suelen presentar sus iniciativas conjuntamente, firmadas por los tres-Juan Carlos Campo, Salvador de la Encina y Miriam Alconchel-; y dos porque el número es engañoso, ya que una de las cruzadas de estos diputados gaditanos durante 2017 fue la situación de los Centros de Internamiento de Algeciras y Tarifa, asunto sobre lo que hicieron casi medio centenar de preguntas al Gobierno en febrero del pasado año. Sobre estos centros quisieron saberlo todo, desde el sistema antiincendio hasta el número de barrotes. Las respuestas del Gobierno ante esta estrategia envolvente consistieron en una mezcla de justificaciones y balones fuera, pero de ellas se pudo extraer que no existía atención psicológica para los inmigrantes allí enclaustrados, que no existían rejas en los patios, pero sí "un vallado metálico en trenza", que en Tarifa no existe calefacción ni aire acondicionado, que las instalaciones e Algeciras no permiten la separación de mujeres y hombres, que no hay un servicio de megafonía que podría ser necesario en caso de evacuación del centro... En definitiva, esta iniciativa sí logró poner de manifiesto todas las carencias que las ONG's vienen denunciando hace tiempo. En cualquier caso, este grupo ha presentado en torno a 130 iniciativas parlamentarias sobre la provincia. Además, De la Encina es vicepresidente de la comisión de Fomento (el nudo de Tres Caminos es una de sus batallas); Alconchel es, entre otras tareas, portavoz adjunta de la comisión de Salud (ha hecho varias preguntas sobre la situación de los profesionales de enfermería); y Juan Carlos Campo es portavoz de la comisión de Justicia, que es sobre lo que ha llevado la mayor parte de sus iniciativas, como la última presentada, en enero de 2018, sobre la necesidad de creación de nuevos juzgados exclusivos sobre violencia machista.

La dinámica de los diputados del PP parece opuesta a la del PSOE, aunque parece lógico que no quieran meter el dedo en el ojo al Gobierno al que sustentan. El caso más significativo es el de María José García Pelayo. Se pincha su ficha en la página del Congreso "Iniciativas Parlamentarias" y lo que aparece es: "No existen resultados para la búsqueda realizada". Es decir, cero. Lo mismo sucede si se pincha "Intervenciones parlamentarias". Su trabajo en el Congreso se ciñe a dos vocalías, una en la comisión de Interior y otra en la de Igualdad, más una vicepresidencia en la de Defensa. Además, es Miembro Titular de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

Los números de Teófila Martínez tampoco apabullan. Preguntó una vez por la ampliación de capacidad de la N-340 entre Tarifa y Algeciras, sobre lo que, por cierto, aún no le han contestado, y otra vez sobre patrimonio subacuático. Es presidenta de la comisión de Educación y Deporte. El tercer popular, Alfonso Candón, se ha prodigado un poco más, aunque tampoco mucho. De las 15 iniciativas, seis eran referentes a El Puerto, la localidad de la que fue alcalde, y casi todas pedían información sobre número de afiliados, empleos temporales y empleos indefinidos, que son datos que se pueden encontrar en la web del Ministerio del ramo. Su pregunta sobre el sendero peatonal entre Fuentebravía y Las Redes permitió al Gobierno informar que se sacó a concurso en diciembre de 2016 y se licitó en marzo de 2017.

Los dos diputados de Podemos tampoco se han centrado en exceso en iniciativas parlamentarias sobre la provincia, aunque Juan Antonio Delgado, muy volcado con los problemas de la Guiardia Civil, cuerpo de donde procede, mucho más que Noelia Vera, que en casi todos los casos lo que ha hecho ha sido firmar conjuntamente con su compañero las preguntas que él hacía. Fue incisivo Delgado en su preguntas orales al Gobierno sobre las condiciones que estaban teniendo que soportar sus compañeros destinados durante el conflicto catalán y en la equiparación de salarios de guardias civiles y policías. También fue interesante su pregunta sobre la existencia de fosas que albergan los cuerpos de un centenar de militares en San Fernando. Aún no le han contestado. Por su parte, Noelia Vera, portuense que hace años que no reside en la provincia, está teniendo su principal papel en la legislatura con su bombardeo de preguntas acerca de contenidos de TVE, ya que es portavoz de esta comisión. Entre las muchas preguntas realizadas sobre este tema, casi 50 de las 75 realizadas en este curso, se incluía la petición de valoración "de la falta de equilibrio en el programa Las Mañanas del día 11/10/2016 al debatir sobre los tuits injuriosos que había recibido un niño enfermo de cáncer al contar que quería dedicarse al mundo del toreo" o "la información dada en los telediarios de las declaraciones de David Pérez, Alcalde de Alcorcón, en las que acusaba a las mujeres feministas de ser frustadas, amargadas, rabiosas y fracasadas".