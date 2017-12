"Donde está casi todo por hacer hay mucho por hacer"

Diego Chavez, consejero delegado de la auxiliar naval Verlicoa, y Antonio Rodríguez, director Territorial de África de la consultora de obra civil Typsa, fueron los encargados de narrar la experiencia práctica dentro de este mercado.

Chavez llegó a África por necesidad y por casualidad. "Los valles en el sector naval en la Bahía eran demasiado pronunciados y llegamos a la conclusión de que había que buscar otros mercados y mover personal". Acudieron a misiones comerciales, si bien relató cómo en estos negocios te puedes encontrar con mucho buscavidas, "como quien nos llevó a Sudáfrica y con lo primero que nos topamos al llegar a Ciudad del Cabo es una especie de templo con una cúpula. Le peguntamos a la persona que nos debía hacer contactos allí y nos dijo que era un lugar para el relax y la oración. Luego un taxista nos dijo que era un puticlub. Pensamos que si no sabía ni eso no creíamos que nos fuera a abrir muchas puertas en Sudáfrica". Hubo más suerte en Guinea, donde fueron reclamados por una empresa española que buscaba otra empresa española para que prestara servicios, "Resultó que aquella empresa que nos introdujo no era el mejor acompañamiento pero logramos hacernos con la confianza de los guineanos porque trabajábamos para grandes empresas norteamericanas. Allí buscamos nuestro partner local. Descubrimos que donde todo está por hacer hay mucho que hacer. En Guinea había muchas cosas hechas, las habían hechos los chinos, pero tenían defectos y había que arreglarlas. Ahora estamos implantados allí y trabajamos en un gran proyecto en el que estarán presentes otras doce empresas gaditanas. Nosotros queremos crear empleo allí y aquí".

Por su parte, Typsa lleva trabajando en África desde finales de los 70 cuando ganaron el concurso de la supervisión de una presa en Argelia. Desde entonces han sido 150 proyectos en 36 países del continente y ahora mismo trabajan en casi una treintena de encargos. "Para crecer en África hay que querer ir a África y hay que viajar a África. Las cosas no se pueden hacer por teléfono o por correo electrónico. Hay que crear un vínculo de lo que se quiere desarrollar en el país, apoyarte en la parte local y no dar la sensación de que haces lo que te han pedido y te vas. No hay que focalizarse en países, sino en oportunidades", explicó Rodríguez.