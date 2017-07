"Para hacer un mundo mejor, hay que estar en el mundo, tener decisión y ser humilde"

Juvencio Maeztu no sabe a ciencia cierta cómo llegó a ser director general de Ikea en La India, su destino desde hace seis años. "No lo sé", responde sin dudarlo y entre risas cuando se le pregunta por el tema. Algo vería la multinacional sueca en este licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cádiz (UCA) cuando lo eligió para liderar el proyecto de expansión más importante de Ikea, que desarrolla en un país con una población de 1.300 millones de personas y con medio centenar de ciudades de más de un millón de habitantes.

"Entonces te das cuenta de que somos muy pequeños en el mundo y, después de seis años que llevo allí, parece que no lo hago mal, porque todavía no me han echado", explica Maeztu con humildad, uno de los valores junto a la actitud y la capacidad de resistencia que considera imprescindibles para avanzar en lo personal y en los profesional en cualquier proyecto que se tenga entre manos.

La Junta da continuidad con este ciclo a los encuentros de excelencia para "abrir mentes"

Este economista nacido en Cádiz abrió ayer en González Byass el ciclo de ponencias 'ITI-EX' -de excelencia-, organizado por Andalucía Emprende y dedicado en la primera de las seis charlas magistrales programadas a la internacionalización. El objetivo de esta iniciativa es que empresas y profesionales compartan su experiencia para propiciar un cambio de mentalidad en los nuevos empresarios y emprendedores a fin de avanzar en la provincia hacia el nuevo modelo productivo que quiere impulsar la Junta de Andalucía con los fondos ITI.

Momentos antes del inicio del acto, que reunió en la bodega La Concha a autoridades autonómicas, provinciales y municipales, agentes sociales y económicos, profesionales de empresas y numerosos proyectos emprendedores en los que la internacionalización juega un papel destacado, el viceconsejero andaluz de Presidencia, Fernando López Gil, explicó que estos encuentros están diseñados para "cambiar mentes", porque "por muchas herramientas que pusiéramos con la ITI, si las mentes de las empresas y de la Administración no estaban en predisposición de aprovechar las nuevas oportunidades, difícilmente podíamos llegar a buen término".

Y en este sentido, López Gil recordó que este ciclo da continuidad da continuidad a los 'Encuentros de Excelencia para Jóvenes Emprendedores' con los que la Junta unió a empresas tractoras de la provincia con pequeños proyectos de emprendedores ya consolidados para "abrir la innovación a través del diálogo".

En declaraciones a los medios, Juvencio Maeztu confesó su satisfacción de "estar en mi tierra para hablar de un tema que me apasiona, como es el papel que tenemos las personas y las empresas para hacer un mundo mejor, algo para lo que hay que estar en el mundo".

El director general de Ikea India avanzó que acudía al encuentro para compartir su experiencia tanto profesional como personal en "aspectos conceptuales" importantes para la internacionalización que "igual no aparecen en los libros de texto o en las web, pero que están debajo de la toma de decisiones de las empresas y de los criterios a la hora de lanzarnos al exterior".

"La internacionalización no es una oportunidad o una actividad, creo que es una necesidad y en el mundo en que vivimos o tienes una actitud genuina de vivir en el mundo o las oportunidades son mucho más limitadas", indicó.

Como buen conocedor del mercado indio y el de otros países emergentes, en especial el chino, Maeztu deslizó que "me encanta mucho el dilema decisión y humildad ya que, por un lado, tienes que tener decisión de salir porque hay muchas oportunidades fuera, y por otro, tienes que ser humilde para entender la economía local, la sociedad local...". "No se puede copiar y pegar, pues puede que lo que funciona aquí no lo haga allí de la misma manera", puntualizó.

El máximo responsable del proyecto indio de Ikea considera que la decisión está más extendida que la humildad, que "creo que hay que potenciar, sobre todo porque cuando estamos en Europa tenemos una opinión de los países emergentes y, cuando estamos allí, las cosas cambian por completo".

Pero hay otros aspectos importantes, "digamos de liderazgo resistente, porque cuando uno tiene que superar dificultades, que las habrá y muchas, la actitud y la capacidad de resistencia, mezcladas con la humildad, es lo que hace que sigas avanzando", apostilló Maeztu, quien para explicar esta circunstancia recurrió a uno de sus dichos preferidos: "Un mar en calma nunca hizo experto a un marinero".