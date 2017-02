"Los dos futuros hoteles son ya una realidad de empleo y de turismo"

El pasaso 4 de noviembre, Isabel Jurado (PP) relevó en la Alcaldía de Chipiona a Antonio Peña tras la sorpresiva dimisión del regidor popular. Cuando lleva ya casi cuatro meses en el cargo, hace balance de su gestión al frente del Ayuntamiento.

-Antonio Peña renunció en octubre aduciendo el derribo inminente de 30 viviendas ilegales. Han pasado más de cuatro meses y no se ha producido ninguna demolición. ¿Cuál es la situación actual de esta problemática?

-Es uno de los problemas que más me preocupan como alcaldesa, junto a los económicos del Consistorio y el desempleo. Se trata de una cuestión que no depende tanto del Ayuntamiento. La heredamos del PSOE cuando accedimos a la Alcaldía en 2011, hay viviendas afectadas incluso desde 2004, y todavía seguimos sufriendo este problema. He contratado como asesora de la Alcaldía a la abogada Vanesa Villegas, de Sanguino Abogados, que ha conseguido salvar viviendas en otros municipios por errores en los procedimientos administrativos o por la regularización de núcleos de asentamientos u otros espacios que no son de especial protección.

Estamos cumpliendo las órdenes que recibimos de los juzgados y lo cierto es que las empresas no quieren demoler viviendas que son familiares. Si hay posibilidades de regularización a través de las leyes urbanísticas de la Junta de Andalucía, ¿por qué no se van a poder salvar? Esperamos que el asesoramiento contratado nos ayude a salvar el mayor número posible de viviendas. No queremos incurrir en un delito de desobediencia, pero haremos todo lo posible para salvarlas con los resquicios legales que sean.

-El paro sigue siendo el principal problema de Chipiona, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento más allá de los planes de empleo y demás iniciativas promovidas por otras administraciones?

-En el pasado mandato pusimos en marcha planes de empleo municipales, pero es muy complicado dadas las elevadas deudas que tienen atado de pies y manos al Ayuntamiento. Tenemos que pagar cada trimestre 1,2 millones de euros de la amortización de los préstamos por los débitos con los proveedores que dejó el PSOE, 150.000 euros mensuales de la deuda de 37 millones con la Seguridad Social -que a partir del próximo mes pasarán a 208.000 euros- y el gasto corriente, del que sólo la Seguridad Social suma más de 300.000 euros.

Sólo podemos utilizar los planes de empleo de otras administraciones, pero sí que estamos trabajando con fondos propios la formación de los chipioneros. Además, el Gobierno local toma iniciativas como la bonificación de 800.000 euros para Best Hotels por el proyecto de Costa Ballena Chipiona, aunque la oposición la critique y rechace. Estoy orgullosa de ello, porque no supone darle dinero de los chipioneros a la empresa, sino que el Ayuntamiento dejaría de ingresar esa cantidad posibilitando que se duplique el número de plazas hoteleras de Chipiona, de manera que será muy difícil que pierda la declaración de Municipio Turístico, como estuvo a punto de ocurrir el año pasado. Con el hotel de Costa Ballena y el nuevo Agaró se triplicarán las plazas hoteleras y se creará empleo estable.

-Parece que la crisis va dejando paso a la construcción y apertura de hoteles proyectados desde hace años.

-Así es. En el caso de Best Hotels estaba dudando en llevarse el proyecto a Huelva. Cuando gobernaba, el PSOE le prometió una bonificación del 95% y, finalmente, no se la concedió. La empresa pagó 522.000 euros en tasas y estaba incluso dispuesta a perder ese dinero para irse a otro sitio. Afortunadamente, con mucho trabajo, hemos conseguido recuperar la ilusión para que se construya en Costa Ballena Chipiona, que no tiene hoteles. Será un cuatro estrellas superior de 456 habitaciones que generará más de 170 puestos de trabajo. Abrirá en junio de 2018, por lo que los chipioneros tendrán tiempo para formase hasta entonces.

En cuanto al hotel Agaró, el antiguo Nuestra Señora del Rocío, que abrirá este verano tras una reforma integral, dará trabajo a más de cien personas. Ambos hoteles son ya una realidad de empleo y, por supuesto, de turismo.

-El Museo de Rocío Jurado, la escuela de hostelería... ¿Qué proyectos de los pendientes desde hace años verán la luz antes de que concluya este mandato municipal en 2019?

-Hemos intentando por activa y por pasiva abrir el Museo de Rocío Jurado. Se han hecho varios convenios. Mantenemos el contacto con la familia y seguro que llegaremos a un acuerdo. Siempre confiamos en conseguir que abra al público, como en el anterior mandato, cuando la Diputación Provincial, gobernada por el PP, invirtió 100.000 euros, porque el PSOE dejó muchas cosas por terminar en el museo.

La escuela de hostelería es otro problema que heredamos del PSOE. Las obras tuvieron muchos problemas al tratarse de un edificio antiguo. Ahora estamos trabajando en la adquisición de la maquinaria industrial necesaria para ponerla en marcha con fondos propios del Ayuntamiento, porque así lo recoge el convenio que se firmó en su día. En este mandato será una realidad sí o sí, porque tenemos un plazo que cumplir. De lo contrario, el Consistorio tendría que devolver 500.000 euros a la Diputación.