La formación privada teme quedarse sin cursos dos años

La asociación provincial de empresas de formación teme que la provincia de Cádiz pueda quedarse este año y el que viene sin cursos formativos para desempleados debido a lo que consideran como "incumplimientos" y "fallos" por parte de la Junta de Andalucía.

El presidente de esta asociación en Cádiz, Antonio Pérez, explicó que las empresas que cada año se dedican a impartir cursos de formación en toda Andalucía suelen recibir una cantidad que está determinada por la convocatoria de ayudas públicas de la Junta de Andalucía. Pues, según explicó, en el caso de Cádiz, "no se ha abonado ninguna cantidad para este año, lo que supone impedir a estas academias iniciar los cursos". Y esto es debido, como detalló, a que "la Junta de Andalucía está pidiendo a las academias que devuelvan las ayudas que les fueron concedidas en 2010 y 2011, y al constar que estas empresas tienen deudas con la Administración, la propia Junta no adelanta el dinero previamente concedido para el año en curso".

Este lío administrativo afecta, según Pérez, a 61 empresas en la provincia y, según los cálculos de la entidad, podría poner en peligro unos 150 cursos y otros tantos empleos, además de los alrededor de 1.500 alumnos que no iniciarían su formación.

Ya lo denunció públicamente la Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A). La entidad lamentó que "todavía no ha comenzado ningún curso para desempleados en Andalucía", y criticó que "todo son incumplimientos por parte de la Administración andaluza". Por ello, las empresas de formación van a solicitar una nueva reunión tanto con el consejero de Empleo, Javier Carnero, como con el director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, "pero mucho nos tememos que serán nuevamente complacientes en los compromisos para luego volver a incumplirlos". Fuentes de Cecap-A lamentaron que "las delegaciones provinciales no saben o no puedan dar comienzo a las acciones formativas por multitud de problemas y fallos", toda vez que "siguen sin funcionar las aplicaciones informáticas que se han implementado para gestionar la formación". Criticaron que "los técnicos no saben como resolver las graves carencias del programa porque ni siquiera se conoce si cumple los requisitos de acceso a los certificados de profesionalidad". Asimismo, precisaron que "hay provincias que están sacando los listados de alumnos admitidos a mano porque no pueden hacerlo de otra manera".

Por otro lado, criticaron que la Junta "sigue incumpliendo todos los plazos que nos han dicho a lo largo de un año para disponer de una guía de justificación de las subvenciones clara y definitiva que permita dar seguridad jurídica a los centros de formación", de manera que "podremos ejecutar algún curso y luego nos podemos encontrar con que las normas están sujetas a interpretación de los técnicos". Cecap-A recordó que "la mitad de las entidades en Andalucía tampoco han cobrado el 25% de los adelantos que debían haberle ingresado en los tres meses siguientes a la resolución del mes de abril porque todavía la Administración no ha revisado las justificaciones de los cursos de 2011", apuntando que "hay provincias como Cádiz y Granada que no ha cobrado ese adelanto ninguna entidad de formación". En concreto, las fuentes precisaron que "en Cádiz ahora les están revisando a las entidades beneficiarias las justificaciones de subvenciones que cobraron en el 2011 y en todos los casos iniciándose procedimientos de reintegro, con lo que con toda probabilidad en esta provincia no haya cursos para desempleados ni en este ejercicio ni en el 2018". "En definitiva es como si estuvieran buscando excusas para que no se pagara a las beneficiarias de estas nuevas subvenciones y se castigara por haber participado en la nueva convocatoria", finalizó Cecap-A.