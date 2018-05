Los estibadores temen que se avecina la "desintegración" del puerto de Cádiz

No han tardado en reaccionar. Días después de que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz hiciera públicas las alternativas sobre las que se trabajan para el futuro proyecto de integración puerto-ciudad, el colectivo de estibadores del puerto de Cádiz ha optado por romper el buen clima existente hasta el momento.

Fueron los primeros que, conocedores del significado que iba a tener para el puerto de Cádiz la marcha definitiva de Cádiz de la naviera MSC, no tardaron en reunirse con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y con Concasa, empresa adjudicataria de la futura terminal de contenedores, para expresarles su intención de sacrificar parte de sus sueldos rebajando sus tarifas hasta llegar a un 30%.

Tras la entrevista publicada por este periódico al presidente del Puertos del Estado, José Llorca, sobre su parecer sobre el proceso de integración puerto y ciudad (http://www.diariodecadiz.es/cadiz/puerto-puede-jardines-actividad-portuaria_0_1243675864.html) los estibadores ya expresaron off the record su malestar con todo este proceso pero aún sin intención de expresarse públicamente al respecto. Pero no ha sido así en esta ocasión: "Llevamos años soportando el engaño, la mala praxis, la falta de rigor técnico, la improvisación y una evidente falta de visión y conocimiento del mercado marítimo", afirma Juan Pablo Bermúdez, representante en Cádiz del sindicato Coordinadora, mayoritario en el sector de la estiba en España.

"Mucho se ha hablado en estos días sobre el pistoletazo de salida de la 'okupación' de los terrenos liberados tras la diversificación prometida de los tráficos". Así se expresa Bermúdez en un escrito remitido a este Diario en el que expresa su temor a que lo que se avecina realmente es la "total desintegración de la actividad portuaria" en los muelles de la Bahía de Cádiz.

"La APBC prefiere no preguntarnos o, en su defecto, omite nuestra opinión porque no le gusta nuestra respuesta". Estas declaraciones vienen acompañadas de una retrospectiva de lo que los estibadores consideran que es un cúmulo de "improvisaciones que están conduciendo hacia esa posible desintegración". Ellos piden "simplemente que se opte por un proyecto real y viable y que se presupueste en consecuencia, eligiendo el proyecto más sensato y que dé mayores y mejores garantías".

Como ejemplo, Juan Pablo Bermúdez critica la urgencia con la que hace años se entregó a Trasmediterránea la terminal de tráfico rodado con objeto de liberar de mercancías ("que producían feas vistas y molestos ruidos así como pingües beneficios", según Bermúdez) el Muelle Ciudad. "La impaciencia por desalojarnos" trajo consigo, según cuentan desde Coordinadora, una terminal rodada "defectuosa, instalada en un terreno al que no le dieron el tiempo necesario para que asentase y compactase, y que hoy presenta más del 50% de la superficie inutilizada con el peligro que supone". Esta situación provocó, según Bermúdez "miseria, decadencia y tráficos perdidos".

A esto le suma sus críticas a la "brillante" idea de eliminar el tráfico ferroviario en el muelle "sin ofrecer ninguna alternativa". Critican además los estibadores de Cádiz la tesis de la Autoridad Portuaria de que para la supervivencia de tráficos tan crecientes como el de cruceros es necesario renunciar a otros: "¿Por qué si han existido errores de bulto en el diseño de la diversificación y reordenación de tráficos el daño colateral lo tienen que pagar los trabajadores, viendo cómo planes fantasmas, sin promotores ni inversión real, intentan quitarnos lo poquito que nos queda?", se preguntan desde el sindicato.