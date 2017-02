Ningún escolarizado perderá su derecho al concierto ni su plaza, afirma Educación

"Ningún estudiante escolarizado perderá su derecho al concierto educativo", afirmó ayer a través de un comunicado la Delegación Territorial de Educación, a cuyo frente se encuentra Juan Luis Belizón. Por si hubiese dudas, la nota aclara: "Es decir, el alumno o alumna que esté estudiando en un centro educativo no perderá su plaza".

Educación considera que es muy importante dejar claro ese mensaje porque ha detectado que circulan mensajes contradictorios "que inquietan a las familias" de los alumnos de los colegios concertados.

"La prioridad fundamental es el fortalecimiento de la escuela pública"

En el comunicado difundido ayer, Educación afirma que tiene como "prioridad fundamental el fortalecimiento de la escuela pública". Y que, "por tanto, no se concertarán centros educativos nuevos, aunque continuarán los centros actuales con las unidades que sean necesarias para asegurar la escolarización en septiembre".

Todo ello no quiere decir que no vayan a producirse recortes si la Junta entiende que es necesario hacerlo, aunque Educación precisa que únicamente serán realizados en los primeros niveles. "Sólo los niveles de entrada están siendo analizados, conforme a la planificación educativa, para adecuar la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos a las necesidades reales del alumnado", explica el comunicado.

"Como manifestó la propia consejera de Educación", añade la nota, "lo más importante para seguir funcionando bien es que nos entendamos, y que esas familias sepan que no va a haber ningún problema y seguirán este año como el anterior o como el próximo; que haya esa tranquilidad".

Educación se lamenta en su comunicado de algunas noticias que circulan estos días entre la comunidad educativa acerca de los planes de la Junta respecto a la enseñanza concertada. "El hecho de difundir informaciones erróneas no favorece la convivencia, doblegándose los valores de la Educación respetuosa y dialogante que se fomenta desde la Consejería", señala. Las comisiones que abordan los conciertos educativos todavía no se han reunido, asegura la nota, que valora la labor de la enseñanza concertada pero añade: "Educación garantiza que en las localidades donde convivan la enseñanza pública y la concertada no se autorizarán nunca unidades concertadas salvo que sean necesarias para asegurar la escolarización".