¿Por qué sí?¿Por qué no?

Estos son los motivos por los que diferentes profesionales de Cádiz aceptan o rechazan la iniciativa de un paro para hacer visible al 52% de la población de nuestra ciudad desapareciendo por un día del mundo laboral, doméstico y asistencial.

Azahara García García, profesora

"Mis motivos para hacer la huelga se resumen en el lema 'si nosotras paramos se para el mundo' porque es una realidad. Si todas las mujeres dejasen de trabajar, de cuidar a otras otras personas o de hacer las tareas domésticas el mundo pararía por completo. Es importante recordarle a los señores que nos gobiernan que es imposible conciliar sin la doble jornada laboral que en la mayoría de los casos recae sobre las mujeres. El trabajo más precario y peor pagado está feminizado y aún estando en muchas ocasiones igual o mejor preparadas que ellos seguimos chocando con el techo de cristal. Muchos dirán que ya no hay por qué quejarse y que la igualdad ya se ha conseguido, nada más lejos de la realidad. Hay que seguir luchando y recordando que si nosotras paramos se para el mundo".

Isabel de los Reyes Bernal, ama de casa

"Voy a hacer la huelga de cuidados y de consumo, que son las que me afectan porque la mayor parte de mi vida está dedicada a la casa, al cuidado de los menores, de los mayores y de personas dependientes, como muchas otras mujeres y, como ellas, no es un trabajo ni reconocido, ni pagado, ni voy a tener pensión ni nada por ningún lado", explica esta puertorrealeña que además de no realizar las labores del hogar, ese día tampoco va a "consumir ni comprar nada en ningun establecimiento durante 24 horas y menos si hay una mujer trabajando". En casa de De los Reyes, la unidad familiar "está concienciada y preparada porque sabían que yo iba a hacer la huelga". Su hija de 18 años secundará la huelga estudiantil y su marido la apoyará "asistiendo a lo que nosotras no vamos a asistir y a atender. "Sí que ha habido algún problemilla por la situación de un hermano dependiente pero hemos convencido al otro hermano para que ese día se dedique a él y podamos nosotras cumplir", explica De los Reyes, una de cinco hermanas que harán "todas la huelga, cada una en la medida que pueda".

Ana Fernández de Cosa, manager de artistas

"No iré a trabajar tanto por motivos que afectan directamente a mi sector, el sector cultural, como a nivel solidario con el resto de mujeres. En el ámbito de la cultura las mujeres están todavía muy invisibilizadas además de sufrir tanto abusos totalmente constatados como micromachismos. Hago representación de artistas y, como yo, las mujeres de mi profesión tenemos que lidiar todos los días con programadores y directores de festivales y aunque hay compañeros maravillosos la relación habitual en las ferias del sector es que nosotras somos las que vendemos y ellos los que compran", asegura la profesional que afirma que "sí que se nota el abuso poder" además de que "faltan mujeres en la dirección de eventos, festivales y promotoras y en la toma de decisión de los eventos culturales".

"Entiendo esta huelga feminista a nivel solidario con todas las luchas que existen en este terreno. Desde la brecha salarial al techo de cristal, pasando por las violencias machistas y psicológicas que sufrimos día a día las mujeres en la política, en la familia y en la calle con los amigos son motivos suficientes para hacer esta huelga".

Mercedes Colombo, política

"No voy a hacer huelga porque politizar el Día Internacional de la Mujer no me parece de recibo, y eso es lo que están haciendo quienes quieren hacer de este día una confrontación entre partidos. ¿Para qué insiste Podemos, por ejemplo, en una huelga este día si luego cuando llega a una Alcaldía como Cádiz lo primero que hace es bajarle las ayudas a las mujeres vícitimas de malos tratos?. Es la habitual utilización de una causa justa por parte de unos partidos para socavar a otro. Algo que es vergonzoso".

Amalia Acebo García, psicóloga

La psicóloga Amalia Acebo García trabaja en una asociación dirigida por personas con conciencia de género, su labor está bien pagada y se siente a gusto en su puesto de trabajo. Por ello, porque ella sí puede hacer la huelga del 8 de marzo sin que ello signifique poner riesgo su trabajo o ser sometida a coacciones, está "llamada y obligada" a secundarla.

"Trabajo en una entidad (asociación Arrabal) donde el tema igualdad sí se trabaja mucho, se intenta paliar todas las desigualdades, tiene un convenio bueno de conciliación y se apoya la huelga, pero sé que no es lo común", explica esta gaditana a la que le sobran los motivos para seguir esta movilización y "tener cuidado" en "no señalar" a todas esas mujeres "que trabajan en condiciones tan precarias que es casi imposible que puedan seguir esta huelga".

Acebo hace la huelga feminista "porque a día de hoy las mujeres seguimos estando en posición de desigualdad en el ámbito laboral, por ejemplo, con la brecha salarial, el suelo de barro y techo cristal", afirma recordando que "los peores trabajos y menos remunerados lo llevan a cabo las mujeres" y que son las mujeres quienes "seguimos asumiendo las cuestiones de cuidados y domésticas porque todavía la corresponsabilidad no es lo general". Para la psicóloga también es importante hacer la huelga como protesta por la situación "del espacio de educación formal" pues la escuela, el instituto y la universidad son "espacios de socialización donde se sigue enseñando la cultura patriarcal y donde las aportaciones de las mujeres son invisibilizadas", resume Acebo que también alude a la "alta fiscalidad" de productos de higiene básica de la mujer que a veces no están al alcance de mujeres en situaciones "muy precarias".

Las Libreras, Librería de Cádiz

"Nosotras sí haremos huelga. Es necesario que la sociedad se manifieste y luche reivindicando los derechos básicos de las mujeres, el respeto, la dignidad, la igualdad que nos corresponde como personas y como trabajadoras. Queremos luchar para disminuir no solo la brecha salarial, sino social. Es importante que tod@s tomemos conciencia de que vivimos en una sociedad donde el hombre ha podido desarrollar su identidad personal y profesional sostenido siempre de manera silenciosa por la mujer. Nos manifestamos por nosotras, por nuestros seres queridos y por las mujeres que en el día de hoy no pueden hacerlo a causa de esta desigualdad y todo lo que conlleva. No olvidemos que los grandes cambios se producen a través de pequeñas acciones y nosotras, estamos dispuestas a ejecutarlas".

Belén González Dorao, empresaria

"Soy mujer y me solidarizo mucho, muchísimo con los objetivos de tantas y tantas mujeres (de nuestra época y anteriores) que han luchado y luchan por la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones. No concibo los derechos si no van acompañados de deberes porque se rompería la balanza. Y no hablo de la igualdad física porque no somos iguales (¡es imposible!) y además es maravilloso que hombres y mujeres seamos diferentes, cada uno con sus luces y sombras y que intentemos complementarnos en este mundo que compartimos. ¿Iré a la huelga? Si ir a la huelga quiere decir no abrir mi negocio, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no creo que dejando a un montón de gente sin poder subir a la Torre Tavira arregle nada respecto a la lucha frente a la igualdad. Perderán ellos, perderá Cádiz y perderé mi negocio. No le encuentro el beneficio… Entiendo que uno de los objetivos de la huelga es concienciar y tanto en mi empresa, como en mi casa (mis dos universos…) todo el mundo está más que concienciado sobre este tema, tan importante para mi. Creo que hago más bien a la causa, siendo empresaria, desarrollando planes de igualdad en mi empresa (somos muchísimas más mujeres y en el universo torrero, los hombres no están en desigualdad, están en minoría y los mimamos un montón), no dejando que nadie ni nada decida por mí, creyendo en mis convicciones y llevándolas a la práctica, educando a mis hijos (tres varones… que le vamos a hacer… eso no lo pude elegir yo…) en igualdad y apoyando en todo lo que puedo a este movimiento que, sin duda, terminará por dejar a las nuevas generaciones un mundo más equitativo y equilibrado. Porque el equilibrio está estrechamente relacionado con la igualdad".

Ana Rodríguez Tenorio, periodista

"Sí, haré la huelga porque creo que hay que hacer visible la voluntad de acabar con la discriminación y la violencia contra las mujeres, que es la única forma de lograr un mundo menos violento, más justo y solidario".