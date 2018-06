"Las empresas deben ser siempre capaces de generar riqueza de manera sostenible""Sólo le encuentro un fallo a Baleària: que aún no opera en el puerto de Cádiz"

El director del astillero de la Bahía de Cádiz de Navantia y vicepresidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, Pablo López, se hizo cargo de un turno de preguntas dirigidas a Adolfo Utor, presidente de Baleària.

En esta fase, así como en buena parte de la intervención de Utor, la apuesta de la naviera por el medio ambiente quedó perfectamente demostrada con la inversión que Baleària está haciendo a día de hoy por el uso del gas natural licuado como combustible de toda su flota.

En una de las preguntas, una de las empresarias asistentes le pidió a Utor algún consejo dirigido a los emprendedores. El presidente de Baleària le respondió que "cualquier proyecto empresarial nace con una idea y tiene un componente emocional y un componente material. "Ningún elemento sobra". Y otro consejo: "Cuando uno empieza con un proyecto de empresa se tiene que olvidar de los horarios y de desconectar. Yo no desconecto ni cuando estoy bajo el agua; no tengo necesidad de desconectar", le respondió Utor a su interlocutora. "Las cosas cuestan mucho sacarlas adelante. Las cosas hay que lucharlas".

El director del astillero de la Bahía de Cádiz de Navantia, Pablo López, dejó unos minutos para hacer balance de la intervención de Adolfo Utor, sobre la que destacó la obligación que se plantean las empresas de "tener que aportar soluciones para atender los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad", así como que "las empresa deben ser siempre capaces de generar riqueza de manera sostenible" .

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se encargó ayer de presentar al ponente de esta tertulia con empresarios organizada por CaixaBank y por el Clúster Marítimo Naval. Sobre Adolfo Utor destacó que ya con 37 años, desde Denia, capitaneó la creación de Baleària, una naviera que tiene tras de sí contudentes cifras que demuestran su importancia dentro del sector del transporte marítimo: 81,5 millones de euros de EBITDA en 2017; 362,6 millones de euros de facturación; 3,7 millones de pasajeros; 5,6 millones de toneladas de carga; 878.000 vehículos; 1,2 millones de millas navegadas; presencia en 5 países, 19 rutas, 21 delegaciones, 25 buques, 1.537 empleados... "Sólo le encuentro un fallo a Baleària: que aún no opera en el puerto de Cádiz", dijo Blanco durante la presentación del ponente.

El presidente de la APBC planteó a Adolfo Utor también una cuestión relacionada con la intermodalidad y el uso del ferrocarril y la carretera como alternativas a las rutas marítimas.

A este respecto, el presidente de Baleària indicó que "se necesitan puertos ágiles que cumplan con el Just in time". "El tránsito tiene que ser rápido, lejos de las colas, las colas y las colas y de un control, otro control y otro control". Al respecto, Utor recordó la importancia que tiene para un puerto el hecho de contar con ferrocarril: "Mejor no olvidar que pronto Europa no permitirá el tránsito de camiones por sus carreteras, una situación que será difícil de afrontar si no se cuenta con un servicio de ferrocarriles fuerte que una todos los puertos españoles".