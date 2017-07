Una educadora social de Rota denuncia una agresión

Que una mala experiencia sirva al menos para concienciar. Un vídeo de la educadora social Daliana Ramírez en Facebook tras sufrir una agresión en el centro en el que trabaja se ha convertido en viral en las redes sociales, trasladando un mensaje que invita a reflexionar sobre la educación que reciben hoy las futuras generaciones. Daliana incide en el vídeo en que "nuestros hijos necesitan normas, necesitan saber hasta dónde pueden llegar" y responsabiliza a "un sistema educativo que da vergüenza, porque necesitamos tener profesionales para niños que necesitan atenciones específicas".

Con un ojo visiblemente amoratado a causa de una agresión, asegura que "no culpo a los niños, y esto me lo ha hecho un niño. Me lo ha hecho una usuaria de un centro de menores porque le hice unas correcciones educativas y ella no estaba de acuerdo. Pero no la culpo, porque ella está acostumbrada a tener la razón siempre y a hacer lo que le da la gana. Ella me lo ha hecho y tiene que tener unas consecuencias, pero las consecuencias van a ser mínimas porque la Ley del Menor los protege de tal forma que pueden hacer lo que les da la gana. Son dios, dioses sin educación. Saben todas las normas y todos sus derechos, pero no tienen ningún deber. Y la culpa de eso la tenemos los adultos y el sistema que tenemos".

En cuestión de horas el vídeo de la joven roteña ha recibido múltiples muestra de apoyo, sin escaparse de alguna impertinecia escudada tras el cruel anonimato que brindan, en ocasiones, las redes sociales.

Al parecer, Daliana fue agredida por una menor, de entre 16 y 18 años, que no estaba de acuerdo con que la hubieran enviado a su habitación por mal comportamiento. Según su propio testimonio, primero la amenazó y luego le propinó un puñetazo en el ojo. A pesar de ello, la roteña afirma que no va a denunciar ante las autoridades el mal trago que ahora denuncia a través de las redes.