Se duplica la oferta de viviendas vacacionales durante el último año

En la provincia de Cádiz siempre ha habido una gran oferta de viviendas turísticas vacacionales. Las localidades costeras se han aprovechado de sus atractivos conformando un entramado de apartamentos, chalets, casas y pisos que sus inquilinos encontraban gracias, sobre todo, al boca a boca.

Con la irrupción de Internet y el boom de los portales de búsqueda de alojamientos, es más fácil acceder a cualquier establecimiento a golpe de click. Una de esos portales líderes es, sin duda, Airbnb, que dispone de datos muy relevantes sobre lo que supone este mercado en la provincia.

A esos datos ha tenido acceso el Clúster Turístico Destino Jerez, que recoge en una nota las poblaciones con más viviendas vacacionales. Así, Airbnb tiene registradas en la provincia de Cádiz en la actualidad 15.000 inmuebles de uso turístico, una cantidad que casi quintuplica a los que están inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía.

A finales del pasado mes de julio este registro tenía contabilizadas 3.369 viviendas vacacionales, muy lejos de las 15.000 que anuncia la plataforma de reservas.

Por localidades, llama la atención que en Tarifa se ubican más de 2.000 apartamentos turísticos, seguida de Conil con 1.725, Cádiz capital con 1.700, Chiclana con 1.300, El Puerto de Santa María con 1.122 y Jerez con 824. Otros destinos con tirón según Airbnb son Vejer, Rota o Sanlúcar. Solo en el último año se ha duplicado el número de inmuebles de este tipo.

En total, entre todos los municipios que se anuncian en la web se llegó el pasado mes de julio a las 150.000 pernoctaciones, aún lejos del 1.130.432 registradas en los hoteles en el mismo periodo.

No obstante, aunque los hoteles siguen mandando en las preferencias de los viajeros, se va notando un aumento del interés por alojarse en estos inmuebles. Ya en junio hubo un crecimiento importante de los huéspedes que eligieron un apartamento vacacional en detrimento de aquellos que preferían un hotel.

Mercedes Lainez, presidenta de la asociación Cádiz Aloja, que engloba a los propietarios de viviendas turísticas legalizadas, aclara que para anunciarse en estos portales no hace falta que el inmueble tenga un número de registro de la propiedad ya que no se dedican a controlar estos aspectos. "La mayoría de páginas no pide el número de registro y, si lo piden, mucha gente se lo inventa porque no hay manera de detectar el fraude", afirma Mercedes.

Así, la presidenta de Cádiz Aloja estima que el porcentaje de viviendas ilegales que se alquilan a través de estas páginas es altísimo, si bien es imposible detectar la cifra real al no estar registradas. Por ello, recuerda que la única manera de detectar un fraude es que el inquilino o cualquier persona que esté al tanto de esta situación denuncie al propietario, pues "solo de esa forma la Junta actúa y sanciona".

Destaca que esta situación es poco frecuente, ya que solo se ha sancionado a una persona con una multa de más de 3.000 euros porque el inquilino no estaba de acuerdo con las condiciones e instalaciones del apartamento que alquiló. Entonces se descubrió que no formaba parte del Registro de Turismo de Andalucía.

No obstante, y a pesar de esta competencia desleal, Mercedes Lainez se congratula por la demanda que han tenido esas 3.369 viviendas que cumplen con todos los requisitos legales. Destaca que "el verano ha sido muy positivo. Hemos superado el 90% de ocupación en toda la provincia".

Además, resalta que gran parte de los huéspedes que han elegido un alojamiento de este tipo lo ha hecho coincidiendo con eventos que se desarollaban en las ciudades donde se quedaban, ya fueran conciertos, procesiones o citas deportivas.

Desde su creación, Cádiz Aloja lucha por defender los intereses de los propietarios de viviendas turísticas, convertirse en interlocutor con las administraciones, colaborar por crear un turismo de calidad y satisfacer una nueva demanda de los viajeros.