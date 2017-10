La difícil ruta de Los Amarillos

Pocos serán los gaditanos que no sepan qué son Los Amarillos. Esta empresa sevillana, con más de 80 años de vida, se encarga de conexiones en autobús entre numerosos núcleos urbanos de la provincia pero, ahora, estos servicios están pendientes de un hilo, marcando una difícil ruta para la firma. Sus "numerosos incumplimientos" han llevado a Junta de Andalucía a abrirle un expediente que podría resolver la concesión, una decisión que de confirmarse, sería una "barbaridad", según los sindicatos, y un "desastre" según fuentes de la empresa de transportes.

Y es que esa concesión de la Consejería de Fomento y Vivienda -la VJA-089 (Chipiona-Sevilla-Ronda-Málaga)- "tiene numerosas líneas". Según explicaron fuentes de la Consejería, Los Amarillos tiene servicios en tres Consorcios (Sevilla, Bahía de Cádiz y Málaga) y en ellos tiene servicios estrictamente metropolitanos y otros de líneas pasantes, que incluso en algunos casos son interprovinciales. Por ejemplo, y según se puede consultar en la página del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, Los Amarillos realiza conexiones de pueblos de la Sierra y la Costa Noroeste entre ellos y con la zona metropolitana de la Bahía gaditana, así como algunos trayectos con Sevilla y Málaga, con más de una decena de líneas.

La respuesta oficial de la Consejería de Fomento y Vivienda asegura que la empresa concesionaria "ha venido siendo objeto de una serie de incumplimientos reiterados sobre las condiciones de su contrato, lo que ha obligado a abrir un expediente para garantizar un servicio público de calidad". Y enumera: no tener en regla los permisos necesarios para el desarrollo de la actividad, calidad deficiente de su flota y alteración o anulación sin autorización ni previo aviso de expediciones, con el consiguiente perjuicio para los usuarios. El expediente abierto a la empresa se encuentra actualmente en el Consejo Consultivo, quien debe informar sobre el mismo. Una vez se obtenga respuesta, la Junta "actuará en consecuencia".

La empresa se defiende. Fuentes de la misma no reconocen esos incumplimientos reiterados, si no que se refieren a algunos puntuales dentro de "los miles y miles de servicios mensuales, con siete millones de kilómetros, entre 80 localidades". Estos trayectos ocupan a 150 trabajadores y 60 vehículos. Las mismas fuentes creen que en ningún caso debería conllevar la suspensión de la concesión, "porque no tenemos antecedentes de ningún tipo". Por eso, han presentado "alegaciones muy fundamentadas" a ese informe que, insisten, habla de "cuatro episodios puntuales".

Y en medio del conflicto están los usuarios y los trabajadores. Desde UGT Andalucía consideraron ayer que sería una "barbaridad" retirar la concesión a Los Amarillos. De los 150 empleados, según sus cálculos, 60 serían adscritos a la provincia de Cádiz. La Junta aclara que se garantizaría "en todo momento los puestos de trabajos de la plantilla", ya que todos ellos se subrogarían porque a ello está obligada la nueva empresa que viniera. Pero el sindicato no las tiene todas consigo. "Esa subrogación no sería real al 100% porque la empresa que obtenga el servicio ya tendrá una taquillera, o mecánicos, y creemos que en tres meses esos puestos se perderían". Esta semana está prevista una reunión de los representantes de los trabajadores con responsables de la Consejería.

En marzo, los alcaldes de Izquierda Unida de la Sierra emprendían una campaña en busca de una mejora en el transporte público en la Sierra. Entonces, se referían a las "pésimas condiciones" del transporte en la comarca, con una "flota antigua" e inadaptada para personas con movilidad reducida y a los problemas de horarios, aunque sin hacer referencia a ninguna empresa concesionaria en concreto, ya que en la zona operan más. En Sevilla, las quejas por el servicio de Los Amarillos se han escuchado en Los Palacios, con reclamaciones de su ayuntamiento.