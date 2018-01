La 11Mil, la diáspora a la caza del talento paisano

Todo empezó en una charla en una terraza en el verano de 2015. Conversaban el presidente de los empresarios de la provincia, Javier Sánchez Rojas, y el gaditano Daniel Romero Abreu, creador de Thinking Heads, una empresa puntera en asesoramiento de liderazgos y con una importante cartera de conferenciantes. Sánchez Rojas le hablaba del Cádiz que no se ve, un Cádiz con talento apenas conocido en una provincia que de lo que sabe es de cifras de desempleo, de ayudas sociales y de falta de oportunidades. Romero Abreu, que reside en Madrid desde hace años, se quedó maravillado con las cosas que se estaban haciendo en la provincia y lo vio claro: ¿por qué no lo contamos?

Ese fue el germen de lo que ayer se presentó en la sala de conferencias de la Confederación de Empresarios, la 11Mil, un nombre que hace referencia al distrito postal de la provincia. En todo este tiempo Romero Abreu, encargado de presentar la iniciativa junto a Ana Bueno, ha buscado complicidades, en concreto, dieciséis complicidades, dieciséis gaditanos, con él 17, que ocupan puestos directivos en Madrid en importantes empresas o profesionales que han desarrollado ideas innovadoras que han triunfado. Ellos, algunos presentes ayer, se han sumado a la idea de "devolver a laprovincia lo que la provincia nos ha dado. Se trata de que mantenemos un sentido de pertenencia al lugar de donde hemos salido. Lo que tratamos es de transmitir los valores positivos de la provincia y sus potencialidades", explicó Romero Abreu.

Le escuchaba un aforo repleto, casi 200 personas, entre los que se encontraban no sólo algunos de los más destacados empresarios de la provincia, sino el propio vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el delegado del Gobierno para Andalucía, Antonio Sanz, los diputados Salvador de la Encina, María José García Pelayo y Teófila Martínez, el senador Francisco Menacho, el delegado de la Junta en la provincia Agustín Muñoz... Porque La11Mil quiere colaborar con los políticos, que todos mostraron su apoyo y se prestaron a ofrecer toda la ayuda que estuviera en su mano, pero no quiere depender de ellos. "Somos un grupo absolutamente independiente que nos financiamos con nuestras aportaciones", aclaró el fundador de este artefacto que quiere acabar con los estereotipos que la provincia sufre en cuanto se cruza 'la frontera'. "No somos una provincia de graciosos, somos una provincia de talento".

Los integrantes de La 11Mil, que quieren que esta "red" se extienda por otras ciudades con gaditanos en Barcelona, Nueva York o Londres, no piensan en actuar como una diáspora 'estética', sino que quieren actuar de forma eficaz en la transformación de la provincia. De hecho, entre los puntos concretos desglosados por estos prescriptores de lujo, se encuentra la atracción de inversiones a la provincia a través de sus contactos y, al mismo tiempo, actuar hacia afuera, "tratando de promocionar y ayudar a los gaditanos que tengan ideas aquí y que quieran crecer".

Sobre esto, Romero Abreu asegura que ya hay mucho. "Tenemos gaditanos construyendo plataformas petrolíferas en el Atlántico Norte, gaditanos que son investigadores punteros en bioquímica, gaditanos que venden sus productos agroalimentarios en los más selectos establecimientos de la Quinta Avenida... Todo eso también queremos darlo a conocer, tenemos que poner en valor nuestros éxitos, que no son pocos".

Como primer paso, ya está en marcha la web donde se va a ir recogiendo toda esta información y a través de la cual se quieren comunicar con todas las personas de la provincia que puedan tener interés en aportar nuevos caminos o que simplemente necesiten una ayuda para obtener contactos en el exterior.

La presentación de ayer es sólo el primer paso. El próximo 14 de febrero el grupo entero de La 11Mil hará lo mismo que hicieron ayer, pero en Madrid y ante madrileños. Si ayer La 11Mil quiso inyectar un chute de autoestima al tejido empresarial gaditano, en Madrid será el momento de explicar "quiénes somos y de qué somos capaces".