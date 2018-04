"Un día histórico para la Bahía, los astilleros y esta provincia"

Día histórico. Así comenzaba a las cinco y media de la tarde de ayer su comparecencia el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, para confirmar que, en Madrid, a esa misma hora, se acababa de sellar el "compromiso definitivo" para la construcción en Navantia San Fernando de cinco corbetas para Arabia Saudí. El popular añadía que esto supondrá "una foto de la Bahía con diques llenos" ya que, afirmó, serán 7 millones de horas de trabajo durante cuatro años y medio.

Además, insistía en que, según la previsión con la que se ha trabajado para lograr el acuerdo, las cinco se construirán en San Fernando y que dicho "compromiso definitivo" incluye además el apoyo al ciclo de vida de los buques (tipo Avante 2200), la formación en las instalaciones isleñas de la marinería que necesitarán los barcos, aproximadamente unas 600 personas llegas de Arabia.

Antonio Sanz no ocultó su satisfacción por lograr un acuerdo largamente esperado y que, según dijo, "hay que agradecérselo al PP de Cádiz por su trabajo, a la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), así como a los ministerios de Hacienda y de Defensa". Porque, además, "esto tiene una importancia vital en el desarrollo del plan estratégico que prepara Navantia y que supondrá tener garantías de futuro para la plantilla".

En rueda de prensa, Sanz afirmaba ayer que "se va a recordar como uno de los días más importantes de la historia de Navantia, de la industria naval en la Bahía. "Se culmina un trabajo muy intenso y complejo, poniendo el listón muy alto de la industria naval y con un salto de calidad que el Gobierno ha venido planteando". Explicó que este contrato "va a significar unas aportaciones que generan estabilidad, seguridad y prosperidad para el futuro de la industria naval y de los trabajadores. El salto es histórico".

Además, destacó que se trata de "una obra que nace de la tecnología española", porque "no sólo se construye, sino que se utiliza tecnología española, puntera en el mundo, porque los sistemas del buque están desarrollados en España y son españoles". "Hoy ya tenemos 4.850 trabajadores que entran cada día de la industria auxiliar, por lo que imagínense como se va a multiplicar. Es una muy buena noticia", insistió Sanz, que afirmó que los procesos estratégicos del Gobierno para astilleros "significan más empleo y eso no se conocía, ya que hasta ahora cualquier proceso estaba vinculado a la destrucción de empleo, y así fue siempre en las etapas del gobierno socialista".

Por último, preguntado acercad de las críticas de ONG's y partidos de la oposición que pedían que no se rubricara este acuerdo, Antonio Sanz trajo el debate a la provincia. "Me parece incomprensible y pido responsabilidad. Que nadie caiga en la demagogia fácil, barata. Algunos se llenan la boca hablando de empleo y a la vez lo niegan. Alguno, desde alguna formación política, tendrá que dar muchas explicaciones, porque si hay una formación que se opone a esto es la del alcalde de Cádiz, que tendrá que explicar si cree o no cree en los astilleros y si cree en este tipo de contratos".