Un policía denuncia a la alcaldesa de Chipiona por supuesta prevaricación

Un policía local de Chipiona ha denunciado a la alcaldesa de la localidad, Isabel Jurado (PP), por supuesta prevaricación. El funcionario acusa a la regidora de adjudicar de manera irregular una plaza de policía local a su actual pareja sentimental.

El denunciante, a través del sindicato USO, está preparando una querella para presentarla ante la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz y esclarecer así las supuestas anomalías que, según sostiene, se sucedieron en el nombramiento de un policía local en este municipio.

El denunciante dice que la permuta del otro policía se resolvió "en sólo dos días"

Este caso se inicia a partir de que el agente Miguel Ángel Camacho, destinado en Cazalla de la Sierra (Sevilla), solicita una permuta con otro compañero que se encontraba en activo en Cádiz, si bien tenía una plaza en excedencia en Chipiona.

En enero de 2016, asegura Camacho, su petición de permuta es rechazada por el Ayuntamiento de Chipiona. El Consistorio, dice, esgrime dos argumentos en su negativa: por un lado, los presupuestos no están aprobados y el gobierno local aplica entonces una política de contención del gasto en materia de personal. Por otro, el policía local con el que pretende intercambiar el puesto no está en activo en el Ayuntamiento de Chipiona (al encontrarse trabajando en Cádiz). No se daban, por tanto, los requisitos exigidos.

Meses después, en mayo de 2016, Miguel Ángel Camacho tiene constancia de que otro funcionario de la Policía Local con plaza en Los Palacios pero en ese momento en comisión de servicio en Chipiona ha logrado la plaza a la que él aspiraba. Se trata de F.J.H.A., la pareja sentimental de la alcaldesa de la localidad.

Camacho denuncia pues esta asignación dado que entiende que Isabel Jurado tomó una decisión "a sabiendas de que estaba beneficiando a su novio en detrimento de otro agente". El denunciante asegura que la resolución de la permuta a favor de la pareja de la regidora se resolvió "en sólo dos días".

Así las cosas, Camacho requirió al Ayuntamiento los dos expedientes, el suyo y el del agente adjudicatario, consiguiendo sólo el primero. "He presentado varios escritos en el Consistorio para conseguir esta información y siempre he tenido un no por respuesta. Es más, me advirtieron de que se iban a emprender acciones legales contra mí desde la asesoría jurídica del Ayuntamiento si seguía insistiendo".

El sindicato USO considera que en este caso se han cometido dos irregularidades, una desde el punto de vista administrativo, pues la permuta realizada con la pareja de la alcaldesa es "nula de pleno Derecho", y otra desde el punto de vista penal, ya que en este proceso de adjudicación de la plaza se aprecian "indicios de prevaricación".

Josefina Marco, la asesora jurídica de USO Cádiz, declaró ayer en rueda de prensa que también han denunciado estas supuestas irregularidades ante la Subdelegación del Gobierno para que intervenga en el asunto.