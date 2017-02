La defensa incide en el historial mental y en la falta de testigos

Los hermanos Venegas no tienen defensa de oficio, sino de pago. Y eso se nota. Los interrogatorios a los agentes locales fueron, en algún modo, muy incisivos, destacando el que realizó el letrado que defiende a Jorge al propio Juan Cadenas y que obtuvo alguna recriminación del juez por realizarle preguntas que él difícilmente podía saber. Como, por ejemplo, qué estaba haciendo uno de sus compañeros en el momento en el que él era herido con el cristal por Pedro Venegas.

Los acusados sólo respondieron a sus abogados defensores y no aceptaron preguntas de las acusaciones. Sus representantes no querían que se dispersaran en las dos líneas de defensa principales. Por un lado, la defensa incidió en que no había grabaciones de la detención de Jorge en el pub. Jorge habló de ello en su declaración: "Si hubiera cámaras se aclararía todo". También a que no se hayan conseguido muchos testigos directos de lo sucedido. "Si la gente no se atreve a declarar, por algo será", dijo uno de los agentes, insinuando el miedo que se tiene a esta familia en Puerto Serrano. Incluso se les preguntó que por qué el portero del pub no les socorrió cuando en la detención Pepe se lió a patadas con el compañero de Juan mientras trataba de esposar a Jorge. "No lo sé, lo cierto es que no lo hizo", dijo el compañero de Juan. Juan ni siquiera recordaba que hubiera portero.

Por otro lado, el historial de enfermedades mentales y adicciones de los hermanos también se subrayó mucho. Se recordó que el día anterior a los hechos Pedro había tenido una crisis y quería que le recluyeran. "Me había querido tirar de un puente, pero estaba muy alto y me dio miedo", dijo Pedro en su declaración.