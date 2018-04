Aprendiendo a decir "no"

Más información Del falso consentimiento como prueba de amor a la pornovenganza

El "terrorismo machista" que sufren las mujeres necesita soluciones encima de la mesa ya. Así lo entiende la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer, que han presentado una nueva campaña de sensibilización contra las agresiones sexuales bajo el título #AcudeEscuchaAcompaña.

Según manifestó Josefa Moreno, coordinadora del IAM en Cádiz, el nuevo Servicio de Atención Inmediata a Mujeres en caso de agresiones sexuales consiste en un teléfono gratuito -900 200 999- anónimo, confidencial y disponible 24 horas de jueves a domingos y festivos, "los días que suelen producirse este tipo de delitos coincidiendo con las salidas nocturnas y las fiestas locales", señaló Moreno. Esta prestación ofrece atención tanto psicológica como jurídica urgente, además de contemplar el traslado de un equipo de expertos al lugar de los hechos, caso que fuese necesario.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón Belizón, subrayó que este servicio lleva como lema #DeTuLado "para recordar a las víctimas que estamos de su lado, para apoyarlas, darles la mano y acompañarlas desde el instante en el que piden ayuda".

El servicio específico de atención jurídica y psicológica atendió el pasado año en la provincia 13 nuevos casos (la cifra es similar a la de 2016), a los que hay que añadir los 51 que ya se están gestionando y a los que se hace seguimiento desde el inicio de este programa. En ese sentido, Belizón apuntó que Cádiz "es la primera provincia de Andalucía en número de sentencias condenatoria, en concreto, un 90%", frente a la media andaluza, que se sitúa en un 75%.

Como prueba del problema social que existe de violencia contra la mujer, Belizón resaltó que en el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) dependiente de la Consejería de Justicia se atendió el año pasado a 924 personas en la provincia de Cádiz y de ellas, el 72% eran mujeres. La cifra es superior a la del año anterior, cuando se atendió a un total de 858 personas, el 63% mujeres. Y precisamente los delitos por los que fueron asistidas estas víctimas durante el pasado año fueron mayoritariamente contra la integridad moral (24,5%) o contra la libertad sexual (18%).

Además, la coordinadora provincial del IAM en Cádiz explicó que la campaña presentada recuerda que la violencia sexual se sigue explicando desde análisis sexistas y mitos que perpetúan la violencia estructural contra las mujeres y que conceden justificación a los agresores, por lo que hizo una llamada a la concienciación y al apoyo a las víctimas.

Para ello, la campaña #AcudeEscuchaAcompaña, que se desarrollará a lo largo de este año a través de redes sociales, landing page, cartelería, folletos, pegatinas, mupis en las paradas de autobuses y servilletas de papel en el sector de la hostelería, facilita información de la web del IAM y pone a disposición de la ciudadanía el Teléfono de Información a la Mujer (900 200 999). Asimismo, cuenta con un folleto informativo, en papel y online, que recoge herramientas de acción y prevención contra las agresiones sexuales. Ser dueña de tu propia vida, confiar en tu criterio, decidir tus propios límites son algunas de las pautas defendidas en esta iniciativa que, básicamente, viene a subrayar que ante un no, no tienes que dar ninguna explicación. No es no.