El gestor cultural Francisco Cano, condenado a siete años de prisión

El gestor cultural gaditano y líder del llamado Plan C, Francisco Cano López, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a siete años de prisión por su participación en la estafa de la empresa de inversión de bienes Arte y Naturaleza y cuya sentencia se hizo ayer pública.

Arte y Naturaleza era una empresa basada en un negocio piramidal de manera que iba captando inversores con la promesa de obtener una rentabilidad muy superior a la de las entidades bancarias. Para ello los bienes que supuestamente garantizaban las inversiones de los clientes eran obras de arte. Sin embargo, tal y como sostenía la Fiscalía, el precio de estas obras de arte eran infladas de manera considerable.

Paco Cano, como es conocido por todo el mundo, era el director artístico de la empresa, es decir, su función consistía básicamente en adquirir las obras de arte junto a Alba García, hija del fundador de la empresa, Guillermo García del Toro.

Para él pedía Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España) 17 años de prisión, que finalmente han quedado en siete, aunque se da la circunstancia curiosa de que la Fiscalía no lo imputaba. Hay que tener en cuenta que esta estafa afectó a más de 19.000 clientes y se estima que llegó a captar 436 millones de euros.

Una de las condenadas es precisamente Alba García, a nueve años de prisión, al no ser "una persona ajena sino directamente responsable de la estafa" dada su "cooperación en la creación y sostenimiento del engaño" piramidal en la medida que sobrevaloraba las obras que después la compañía ofrecía a los afectados.

La sentencia estima que Francisco Cano ejerció un papel similar en Arte y Naturaleza, por lo que se le impone la pena de siete años de prisión, que es idéntica a la de la directora, accionista y apoderada de la empresa, Ana Isabel Rodrigo.

El principal condenado en el caso 'Arte y Naturaleza' es el ex director general de la empresa, Raúl García López, a 13 años y cinco meses de prisión como "mano derecha" del ex presidente Guillermo García del Toro. Este ha sido eximido de responsabilidad por su reciente fallecimiento, mientras que hay otros seis condenado, entre los que se encuentra Francisco Cano.

Todos ellos como autores de la estafa deberán, solidariamente, indemnizar a los 19.360 perjudicados en los 434 millones de euros estafados, minorados en el valor de la obra a cada uno de ellos adjudicada en el caso de que opten por quedarse con la misma.

Francisco Cano reside desde el año 2012 en Cádiz. Además de su paso por la empresa Arte y Naturaleza y por la que ahora ha sido condenado, también residió durante un tiempo en Estados Unidos como comisario de centros de exposiciones.

El Plan C es una iniciativa formada por numerosos colectivos y ciudadanos particulares que pretendían crear un nuevo modelo de ciudad realizado desde la participación y desde múltiples puntos de vista. De hecho en el pasado mes de abril el alcalde José María González firmó un convenio con Francisco Cano, que fue presentado como promotor de este plan, para realizar un convenio marco y además adherirse a la segunda fase del plan.

El otro convenio lo suscribió en abril de este año como promotor de la Asociación Planeta Cádiz, con la concejala de Cultura, Eva Tubío, y por el que se formaba Planeta ECCO. Este actuaría, según dijo el propio Francisco Cano el día de la presentación, como "plataforma mediadora entre procesos y su traducción cultural". Asimismo, por este convenio se hizo una cesión de espacio, de manera que esta asociación cuenta con un despacho en el edificio del ECCO, que es ocupado por el propio Francisco Cano.

No obstante, desde el equipo de Gobierno se asegura que no hay ninguna relación contractual con Francisco Cano y que los convenios que se han firmado son los anteriormente citados como representante de los dos colectivos, Plan C y Asociación Planeta.