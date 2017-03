Un corista de 'La reina de la noche', víctima de una agresión homófoba

En pleno siglo XXI y en pleno Carnaval de Cádiz, un componente del coro 'La reina de la noche' fue atacado por un individuo que le propinó varios puñetazos, mientras le gritaba "maricón de mierda". La formación lleva el tipo de drag queen, que parece ser el insólito motivo de dicha agresión.

El joven, que responde a las iniciales de J.J.C, paseaba con su novia por los Callejones, poco después de acabar su actuación en el tablao de la calle Plocia, la última que tenía prevista el conocido Coro de los Estudiantes, que ha quedado en cuarto puesto en la final del Concurso Oficial de Agrupaciones. "Fue entonces cuando esta persona se me acercó, empezó a insultarme y a pegarme", explicaba ayer a Diario de Cádiz. Debido a los golpes se le cayeron hasta las gafas y tras intentar defenderse y devolver algún golpe, huyeron, confirmaba la víctima. De hecho, el parte médico recoge "una contusión en el pómulo y el ojo hinchado", confirmaba.

"Lo que hemos vivido esta semana hay gente que lo vive siempre y esto es lo duro"

Justo después de la agresión, que se produjo sobre las 00.30, se encontraron a una pareja de la Policía Local a la que informaron de lo sucedido, "y aunque me aconsejaron que me personara en comisaría para poner oficialmente la denuncia, estaba tan abrumado que preferí irme a casa y hacerlo hoy -por ayer-", explicaba. Precisamente fue en la tarde de ayer cuando se dirigió a la Comisaría Nacional de Polícía para dar parte de la agresión, "pues esta mañana era el último día que tenía para arreglar papeleo, ya que me voy a embarcar para trabajar en un crucero durante varios meses", señalaba J.J.C.

El joven agredido aseguraba sentirse "muy tranquilo y que nada de esto servirá para callarnos". En este sentido, restaba importancia a su caso e incidía en que "lo realmente lamentable es que nosotros lo estamos sufriendo durante una semana, pero hay personas que lo viven siempre, y esto es lo realmente duro", denunciaba. También se manifestaba muy agradecido por las muestras de apoyo que les han llegado.

Y es que lo acaecido ayer no ha sido el único episodio homófobo sufrido estos carnavales. Así, el mismo día que actuaron en la Gran Final del Falla "nos escupieron desde un balcón y nos tiraron trozos de azulejos, y el pasado miércoles, en la carpa, hemos tenido otro conato de pelea, con empujones e insultos. Menos mal que el portero estaba atento", añadía la víctima.

Respecto al momento en que se produjeron los hechos, el autor del coro, Antonio Bayón, relataba que "habíamos quedado un poco más tarde, después de la actuación, como hacemos siempre, de modo que estábamos dispersos para llevar a casa el instrumento, motivo por el que en ese momento estaban solos", añadía. Pero finalmente no pudieron reunirse, pues el afectado informó de lo sucedido.

También se sorprendía Bayón porque la víctima forma parte de la orquesta y no va precisamente ataviado de drag queen. "No damos crédito, la verdad". Sobre todo, cuando su coro ha firmado un brillante Carnaval con letras comprometidas con la tolerancia y la libertad. Un hecho intolerable en pleno siglo XXI.