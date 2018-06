Los convocantes de la huelga del Metal defienden su "legitimidad"

Los sindicatos Autonomía Obrera, CGT y SAT, convocantes de la huelga del Metal de la Bahía de Cádiz prevista para hoy en representación de la confluencia sindical gaditana (de la que forman parte además la Coordinadora de Profesionales del Metal, Ustea, CTA y CNT el Puerto), aclararon ayer en un comunicado que la convocatoria cumple "todos los requisitos legales" y así se lo han trasladado a la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) ante sus declaraciones públicas poniendo en cuestión la legalidad de la huelga.

En una nota, las centrales sindicales aseguraron entender "perfectamente" la discrepancia de la Femca con el planteamiento de la huelga, pues "no podía ser de otra manera siendo la asociación que representa a los empresarios del sector frente a los que se convoca el conflicto, resulta totalmente lógico que así se posicionen". En cuanto a la presunta ilegalidad de la convocatoria por una supuesta falta de "representatividad suficiente" de las organizaciones convocantes, puntualizaron que los tres sindicatos convocantes cuentan con un "importante" número de afiliados y delegados sindicales en varias de las empresas del sector del metal de la Bahía de Cádiz como Navantia (Bazán), Dragados o Intec Air.

"En segundo lugar, debemos recordarle que, como también sabrán señalarle sus especialistas consultados, la legitimidad legal y jurisprudencialmente requerida para convocar una huelga no viene dada, en absoluto, por el concepto de representatividad suficiente, sino que basta con que los convocantes tengan implantación en el sector, lo que tiene lugar, según la doctrina del Constitucional, cuando se ostente un cierto nivel de afiliación en el sector o si se tienen representantes unitarios", añaden. Teniendo en cuenta ambas cuestiones, "podemos garantizar que los tres sindicatos convocantes reunimos los requisitos de implantación que se requieren para el ejercicio de un derecho fundamental como es el de huelga", añadieron, concluyendo que "no podemos sino lamentar que la única misiva rubricada por la Femca tras la convocatoria haya sido para amenazar o apercibir a los abajo firmantes y no para ofrecerse a la negociación y el dialogo".

Ayer quiso pronunciarse (no lo había hecho aún) el sindicato USO, y lo hizo para "pedir unidad" en la convocatoria de hoy.