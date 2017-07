"Estamos convirtiendo la Diputación en lo que queríamos desde el principio"

Irene García está "satisfecha" del trabajo de su gobierno en la Diputación de Cádiz. Aún así, en mitad de mandato, cree que quedan retos y que su proyecto, en la secretaria general del partido en Cádiz, da para más, "está inacabado".

-En el balance de estos dos años que hizo usted ante lo medios de comunicación hablaba de una provincia más cohesionada, ¿en qué lo palpa?

Tugasa empieza a tener superávit por primera vez después de muchos años. El reto de salvarla se ha logrado"Vamos paso a paso y a esperar que pasen los procesos orgánicos (para ver si es candidata de nuevo a la presidencia)"

-Fundamentalmente en que creo que se han adoptado acuerdos y generado alianzas que permiten hoy hablar de una provincia más cohesionada. Al menos entre los objetivos que nos habíamos marcado, veíamos fundamental huir de localismos. Nosotros respetamos totalmente la autonomía local y creemos que esta provincia tiene municipios muy grandes y todos los municipios tienen el derecho a desarrollar su propio proyecto, pero pensamos en que eso no fuera una resta para un proyecto común de provincia. El hecho de haber creado distintos foros, donde no solo están ayuntamientos sino también sectores estratégicos, ha hecho que se haya liderado un nuevo discurso de provincia y estamos hoy en día no solo en una provincia cohesionada, si no más equilibrada. Hemos dado claras muestras de poder sentar en una misma mesa entre iguales a todos los protagonistas del momento en el que nos encontrábamos.

-Se habla poco del pacto con los andalucistas. Es buena noticia supongo.

-Totalmente. Hubo mucha sinceridad a la hora de redactar el acuerdo y creo que estamos cumpliendo tanto por su parte como por la nuestra. Lo que se escucha es un gobierno. La vicepresidenta segunda (Maribel Peinado) es una persona que tiene una inmensa voluntad de que todo salga y las decisiones son compartidas en un trabajo diario muy tranquilo.

-Sin embargo, tiene usted a dos de los máximos representantes 'pedristas' en su gobierno (José María Román y Fran González), ¿cómo lleva esto?

-Con absoluta normalidad. Es más, no solo en mi gobierno, en mi partido. Hemos vivido un proceso orgánico intenso porque el momento político en que estábamos era un momento muy complicado y es obvio que cada uno de los militantes de esta provincia lo ha vivido con tensión. Pero para mí no ha sido nada ajeno a la realidad del partido. Es más, no se ha notado en la actividad cotidiana, ni interna del grupo provincial ni externa, y en mi partido ha tenido el tiempo que ha tenido.

-Ha dicho que está satisfecha de estos dos años en Diputación pero ¿destacaría algo en especial?

-Me siento moderadamente satisfecha de muchas cosas. Es verdad que hay muchas otras que no salen, y hay que hacer un ejercicio de autocrítica continuo, pero a grandes rasgos estamos convirtiendo la Diputación en lo que queríamos convertirla desde el principio. Queríamos una institución que estuviera muy cercana a los ayuntamientos y que no perdiéramos nuestro papel de prestadora de servicios. Lo hemos hecho. No solo incrementando con presupuestos si no con competencias. Creo que aquí se han sentado todos los ayuntamientos muchas más veces en dos años que las que la hicieron en los últimos cuatro y no tengo pudor en decir que muchas iniciativas nacen fundamentalmente del Consejo de Alcadías, un foro que ha creado su identidad poco a poco. Además, hemos hecho un plan estratégico de desarrollo económico con las organizaciones empresariales o con las cámaras de comercio, otro de apoyo a pequeñas empresas. Yo he tenido la oportunidad de acompañarlos en dos misiones comerciales y la satisfacción es ver que la Diputación está siendo útil para aquellos que son los que tienen que crear empleo .

Por otro lado, el desbloqueo de Valcárcel ha sido otro de los grandes éxitos. Si hubiéramos hecho caso de aquellos agoreros que pusieron piedras en el camino, Varcárcel hoy no tendría ni visos de solución. No sólo hemos llegado a acuerdos con la empresa concesionaria sino que además hemos consignado el apoyo con el Ayuntamiento y además le vamos a dar un destino. Por tanto, muy satisfecha porque son muchos los aciertos. Hay cosas que no han salido con la celeridad que nos gustaría pero eso es lo que anima a continuar trabajando.

-¿Y cuáles son esas cosas que no han salido?

-No que no han salido sino que nos hubiese gustado que hubieran salido antes o con un efecto inmediato. Por ejemplo, nos marcamos desde el principio que la Diputación no podía estar siendo una institución indolente a la generación de empleo como había estado antes. No entendimos nunca que una institución como ésta, saneada, con capacidad para poder invertir en la provincia, estuviera como una institución alejada del problema del desempleo. Si este esfuerzo presupuestario que ha hecho la Diputación, a pulmón, -con los planes de cooperación- no solo lo hubiera acompañado la Junta sino el Gobierno de España, hoy estaríamos hablando que las personas que hubieran salido del paro serían muchas más. Eso obliga a que hagamos un esfuerzo mayor pero que lo estamos haciendo.

-Hace año y medio anunciaba usted un revulsivo para Tugasa, que se iba a convertir bajo un nuevo nombre. Esa empresa no se ha creado ¿no?

-El cambio de nombre da igual, es una cuestión más jurídica y administrativa. Te voy a dar una noticia. Es la primera vez, después de muchos años de estar en causa de liquidación, que Tugasa -la red de hoteles de la Diputación- empieza a tener superávit. Por tanto, lo importante, que era el reto de salvar la empresa, cosa que no se había hecho en los cuatro años anteriores, se ha conseguido. Cuando llegamos encontramos una empresa que ya estaba en causa de liquidación y por tanto había que disolverla. Nuestro gobierno ha creído desde el minuto uno en que tenía posibilidades y los últimos datos trasladan que empezamos a estar en una situación de equilibrio económico. Por otro lado, hemos mantenido los puestos de trabajo y posibilitado que no haya incertidumbre y los trabajadores estén motivados. Además, hemos cumplido con la palabra dada a los alcaldes sobre que nuestra intención era gestionar directamente los hoteles como veníamos haciendo pero que lo íbamos hacer invirtiendo en los mismos. Más allá del nombre, estamos cumpliendo con el plan y esto va a a continuar. Estas son de las cosas en la que nos hubiese gustado mayor rapidez, pero los tiempos legales son los que son.

-El Servicio Provincial de Recaudación tiene ya acuerdos con 43 de 44 municipios. Falta Cádiz, ¿hay alguna posibilidad de incorporación?

-Sé que hay contactos con todos los ayuntamientos. De hecho esto ha permitido que se hayan sumado más municipios en estos dos años, pero eso forma parte de la autonomía municipal de cada uno. Nosotros ponemos a todos encima de la mesa un servicio extraordinario, que ha mejorado y estamos muy satisfechos de lo logrado en un área que también estaba en jaque y había anuncio de estampida de municipios por su uso sectario. Eso se acabó. Hemos hecho bien la tarea, sin ruido y hemos conseguido en apenas dos años no solo revertirlo, sino convertirlo en un servicio modelo que ha permitido que se amplíe.

-La Diputación no ha obtenido fondos Edusi en sus dos convocatorias pero usted habla de que no se dice toda la verdad con los fondos europeos, ¿ a qué se refiere?

-El PP debería reconocer su fracaso en la gestión de los fondos europeos. Cuando ellos llegaron al poder tuvieron la fortuna de gestionar una cantidad muy importante de dinero público a través de fondos europeos, probablemente la mayor de la historia que ha conocido esta provincia en las últimas décadas, y su único trabajo fue gestionarlo. Desgraciadamente no solo lo hicieron mal sino que no hicieron la tarea. El gran ejemplo es lo ocurrido en la actuación del castillo de San Romualdo, en San Fernando, y que debería sonrojar a algún miembro del PP actualmente con responsabilidades en la oposición de esta casa. La mala gestión hizo no solo que en el siguiente mandato se pudieran tener fondos europeos nuevos, sino que además se perdiera la condición de ser organismo intermedio, que era lo que te permitía ejecutar acciones y además diseñarlas. En los Edusi nuestra gestión ha sido impecable y no hemos engañado a los ciudadanos. Desde el principio nos dijeron por parte del Gobierno de España que las diputaciones no podían participar en los fondos. Se intentó formar un circo con respecto a la no petición de estos fondos, y en la segunda convocatoria decidimos evidenciar que teníamos razón. El Gobierno de España nos la dio y por eso nos quedamos fuera.

-Han anunciado ya en varias ocasiones que tienen 23 millones de remanente para gastar pero creo que no podrán invertirlo todo.

-Va a ser muy complicado que esos 23 millones de euros lo tengamos licitados y ejecutado antes del 31 de diciembre. El Gobierno de España no tiene ningún interés para que ese remanente positivo, que forma parte de una buena gestión económica, cumpliendo con nuestros servicios públicos y al mismo tiempo ahorrando, lo podamos invertir de nuevo en nuestros pueblos. Ha querido ligar la autorización a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado y parece que será lo mismo del año anterior, habrá que ejecutarlo antes de final de año. Podía haberlo aprobado, ya vía decreto vía orden ministerial. Estamos limitando de una manera descarada la autonomía municipal y sobre todo las posibilidades de crecimiento de esta provincia.

-Y con los procesos internos que vienen en su partido, ¿se ve usted de nuevo candidata a la presidencia de la Diputación?

-Bueno, vamos paso a paso. Primero, no terminamos los procesos orgánicos en el PSOE hasta final de año: el congreso regional, el provincial en octubre y culminaremos con el desarrollo de las asambleas locales. No he ocultado que tengo intención de volver a presentarme a la secretaría general , mi proyecto está todavía inacabado, quedan muchos retos. Cuando llegué a la secretaría general nos encontramos una situación muy complicada de falta de confianza ciudadana hacia el partido, hacia el proyecto que representábamos y afortunadamente estos últimos años en lo que he tenido el inmenso honor de dirigir el partido en la provincia hemos recuperado parte del espacio institucional que es fundamental para cambiar la vida de la gente.

Honestamente creo que vamos por el buen camino. Hemos posibilitado que en la provincia de Cádiz hayan nacido nuevos liderazgos municipales muy importantes, que están haciendo las cosas de otra manera, y ha sido un proceso de éxito para el partido pero sobre todo para la provincia, con la recuperación de la Diputación como ejemplo más palpable. Por tanto, vamos paso a paso, a cumplir con la palabra dada, que es para eso para lo que estamos, y a esperar que culminen todos los procesos orgánicos.